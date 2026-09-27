Трамп подвоїв свої зусилля щодо досягнення миру в Україні, - Стубб

Стубб наголосив, що саме американська адміністрація допомогла досягти прогресу в переговорах.

Президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що завдяки президенту США Дональду Трампу ситуація з переговорами щодо війни в Україні покращилася. Таку заяву він зробив у коментарі Fox News.

"Я думаю, що ми, безперечно, перебуваємо в кращому становищі, ніж до того, як президент Трамп приступив до роботи. За останні півтора року він подвоїв свої зусилля, намагаючись знайти рішення для встановлення миру за допомогою таких переговірників, як Стів Віткофф, Джаред Кушнер та багато інших", – сказав журналістам Стубб.

Президент Фінляндії зазначив, що він разом із прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стьоре працювали переважно "за лаштунками", передаючи інформацію між урядами України, США та європейських країн. За його словами, саме американська адміністрація допомогла досягти прогресу в переговорах.

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"Я вважаю, що він дійсно старанно працює, і, сподіваюся, ми знайдемо рішення", – підкреслив Стубб.

Крім того, президент Фінляндії прокоментував застереження президента України Володимира Зеленського щодо того, що Росія зрештою може напасти на країни Європи, зокрема на Фінляндію. Він запевнив, що поки що не бачить для цього фактичних підстав. Однак Стубб додав, що це не означає, що Москва перестала націлюватися на Європу.

Президент Фінляндії наголосив, що існує велика різниця між повномасштабною війною проти України та гібридною кампанією РФ проти Європи.

"Ми маємо розглядати це як кампанію. Росія намагається залякати Європу, налякати нас і залізти нам у голови", – розповів він.

Стубб зазначив, що Фінляндія спокійна, оскільки десятиліттями готувалася до потенційної загрози з боку свого східного сусіда.

"Ми спокійні, бо ми готові", – запевнив він.

Трамп сподівається на укладення мирної угоди між Україною та РФ до зими

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що він хоче, щоб президент України Володимир Зеленський і кремлівський диктатор Володимир Путін домовилися про припинення вогню. Він сподівається, що це відбудеться до наступної зими.

Трамп заявив, що багато розмовляв із Зеленським. За його словами, президенти України та РФ хочуть припинити війну.

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