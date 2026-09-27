До чого веде участь КНДР у війні на боці Росії: Буданов зробив попередження

За його словами, лише питання часу, коли може статися подія-тригер, яка призведе до неконтрольованих наслідків.

Північна Корея вчиться на нашій війні та озброюється. Світ має бачити цей зв’язок, поки є час. Про це заявив керівник Офісу президента Кирило Буданов в інтерв’ю для Newsforce.

"Давно відомо, що, крім постачання зброї та матеріалів Росії, Північна Корея відправляє свої війська безпосередньо воювати проти України. Паралельно сама Північна Корея вдосконалює своє озброєння на основі досвіду бойових дій в Україні. Вона також приймає на озброєння нові типи зброї, частина з яких – російського виробництва", - сказав він.

Зокрема, за словами Буданова, у Північній Кореї вже налагодили масове виробництво ударних дронів одноразового використання, і це аж ніяк не сприяє стабільності в Корейському регіоні.

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"А коли бачиш, як північнокорейський режим так стрімко мілітаризується, природно постає питання: навіщо? Насамперед – щоб бути готовим до активних бойових дій у своєму регіоні. До речі, зовсім нещодавно стався ще один інцидент на лінії розмежування між Республікою Корея і Північною Кореєю. Ситуація загострюється з кожним днем. І це лише питання часу, коли може статися подія-тригер, яка призведе до неконтрольованих наслідків", - наголосив керівник ОП.

Нові напрацювання та тактики КНДР

Як повідомляв УНІАН, Північна Корея почала відпрацьовувати атаки, які поєднують безпілотні системи та звичайну зброю, переймаючи тактику, яку вже застосовують у війні РФ проти України та на Близькому Сході. Така тактика може створити проблеми для систем протиповітряної оборони США та їхніх союзників.

Цього місяця КНДР вперше провела відповідні навчання. Для знищення цілі були задіяні безпілотники, ракети, що можуть нести ядерні боєголовки, реактивні снаряди, а також далекобійна артилерія.

У державних ЗМІ заявили, що навчання мали на меті відпрацювання взаємодії різних систем озброєння за допомогою "концентрованого вогню", який здатен знищити "збройні сили противника організаційно та структурно".

Уже 20 вересня Пхеньян заявив про запуск двох нібито гіперзвукових ракет. Такі ракети призначені для польоту зі швидкістю щонайменше у п’ять разів вищою за швидкість звуку. Завдяки високій швидкості та здатності змінювати напрямок польоту вони можуть ускладнювати роботу систем протиповітряної оборони.

За випробуваннями цих ракет особисто спостерігав лідер КНДР Кім Чен Ин. Після цього він заявив, що ракети є "надсучасною" технологією.

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