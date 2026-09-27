Буданов оцінив заяву Трампа про завершення війни до холодів

Керівник ОП також розповів, на чому буде зосереджена майбутня тристороння зустріч між Україною, США та РФ.

Керівник Офісу президента України Кирило Буданов прокоментував слова американського лідера Дональда Трампа про те, що війна в Україні може завершитися ще до початку зими.

В коментарі Новини.LІVE керівник ОП сказав, що сподіватися на це можна, однак варто бути готовими і до продовження бойових дій узимку.

"Давайте вірити в щось добре, але ми маємо бути реалістами і готуватися до найгіршого варіанту", - сказав Буданов.

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Також він окреслив теми майбутньої тристоронньої зустрічі за участю України, Сполучених Штатів і Росії, яка має відбутися наступного місяця.

"По-перше, ми плануємо таку зустріч. По-друге, применшення ударів по енергетичній сфері. Ну, і в принципі терор – це ж ненормально. Безпека, судноплавство і так далі. У нас багато технічних питань", - зазначив керівник Офісу президента.

Заяви Трампа про війну в Україні

Нагадаємо, 26 вересня американський лідер Дональд Трамп заявив, що сподівається на укладення мирної угоди між Україною та Росією до зими.

За його словами, він багато розмовляв із президентом України Володимиром Зеленським і додав, що і український лідер, і очільник Кремля хочуть припинити війну.

Президент США також озвучив масштаби втрат у війні РФ проти України. За його інформацією, минулого місяця загинуло 25 000 осіб, а місяцем раніше – ще 32 000. Як зазначив Трамп, переважна більшість із них – військові.

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