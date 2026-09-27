'Шкодую, що не влучив йому в голову': прем’єра Угорщини намагалися закидати яйцями

Угорського прем'єр-міністра Петера Мадяра під час його передвиборчої промови в місті Сольнок невідомий чоловік намагався закидати яйцями.
Як пише HVG.hu, після цього нападника затримали. На відео, опублікованому виданням, спочатку двоє, а згодом четверо чоловіків у цивільному одязі – найімовірніше, представники правоохоронних органів – намагаються затримати нападника.
Чоловіка повалили на землю після того, як він почав чинити опір під час затримання. Згодом він уже заявляв, що не чинитиме опору і дозволить себе затримати.
Журналісти запитали у чоловіка, навіщо він намагався кинути яйце в політика, на що він відповів: "Шкодую, що не влучив йому в голову".
Для Мадяра це не перший напад - кілька днів тому його облили вином під час свята врожаю.
Угорщина та Україна – останні новини
Раніше Мадяр заявив, що Угорщина відмовилася брати участь у "Карпатській вісімці", хоча й отримала запрошення від України. Він зазначив, що має вагомі причини не приєднуватися до цього об’єднання, але подробиць тоді не навів.
Також Мадяр заявив, що поки він при владі, у країні не буде побудовано сховище для української нафти.
Він також раніше заявляв, що вступ України до Європейського Союзу має відбуватися без будь-яких прискорених процедур.