'Шкодую, що не влучив йому в голову': прем’єра Угорщини намагалися закидати яйцями

Це не перший випадок нападу на Мадяра.

Угорського прем'єр-міністра Петера Мадяра під час його передвиборчої промови в місті Сольнок невідомий чоловік намагався закидати яйцями.

Як пише HVG.hu, після цього нападника затримали. На відео, опублікованому виданням, спочатку двоє, а згодом четверо чоловіків у цивільному одязі – найімовірніше, представники правоохоронних органів – намагаються затримати нападника.

Чоловіка повалили на землю після того, як він почав чинити опір під час затримання. Згодом він уже заявляв, що не чинитиме опору і дозволить себе затримати.

Відео дня

Журналісти запитали у чоловіка, навіщо він намагався кинути яйце в політика, на що він відповів: "Шкодую, що не влучив йому в голову".

Для Мадяра це не перший напад - кілька днів тому його облили вином під час свята врожаю.

Угорщина та Україна – останні новини

Раніше Мадяр заявив, що Угорщина відмовилася брати участь у "Карпатській вісімці", хоча й отримала запрошення від України. Він зазначив, що має вагомі причини не приєднуватися до цього об’єднання, але подробиць тоді не навів.

Також Мадяр заявив, що поки він при владі, у країні не буде побудовано сховище для української нафти.

Він також раніше заявляв, що вступ України до Європейського Союзу має відбуватися без будь-яких прискорених процедур.

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