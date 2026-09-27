Росіяни вдарили дронами по школі й СТО в Києві та по трасі у Вишневому: є загиблі (фото)

Серед поранених - двоє 16-річних підлітків.

Вранці 27 вересня російські війська атакували Київ та область дронами, є загиблі та постраждалі.

Так, у Шевченківському районі постраждали троє людей - жінка та двоє 16-річних дітей. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

Згодом Кличко додав, що у Шевченківському районі четверо постраждалих.

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Також, за його словами, у Соломʼянському районі було влучання в нежитлову будівлю.

КМВА поінформувала, що у Солом'янському районі уламки впали на будівлю закладу освіти. При цьому у мережі пишуть, що Росія вдарила дроном по школі, пошкоджено центральний вхід.

За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, внаслідок чергового російського удару загинув чоловік.

"У Солом’янському районі сталося влучання в нежитлову будівлю. Під час гасіння загоряння рятувальники виявили тіло чоловіка. Пожежу ліквідували. За іншою адресою внаслідок влучання російського БпЛА сталося загоряння одноповерхової будівлі СТО. Рятувальникам вдалося запобігти розповсюдженню вогню на поруч розташований заклад громадського харчування. Пожежу ліквідували", - йдеться у повідомленні.

Оновлено 13.15. За даними прокуратури, відомо про загибель 56-річного чоловіка, який працював охоронцем офісної будівлі у Солом’янському районі Києва.

Також постраждали троє людей у Шевченківському районі Києва - 24-річна жінка та двоє 16-річних підлітків. Це люди, які зазнали пошкоджень від уламків скла на вулиці.

Внаслідок атаки російських БпЛА по столиці знищено будівлю СТО та понад 30 автомобілів, пошкоджено заклад харчування, АЗС, офісні будівлі, будівлю школи.

Оновлено 13.35. Вдень російський безпілотник впав на трасу у Вишневому на Київщині.

За даними ДСНС, дрон впав на проїжджу частину, якою рухалися автомобілі. Пошкоджені 5 авто. Внаслідок удару одна людина загинула, ще троє постраждали.

Попередні атаки на столицю

Як повідомляв УНІАН, 26 вересня росіяни безпілотниками вчергове атакували Київ, внаслідок чого сталася пожежа у Соломʼянському районі в житловому будинку та магазині, розташованому на першому поверсі будинку. З будинку врятували 20 людей.

Водночас у Дарницькому районі сталася пожежа на території поруч зі складськими будівлями, її ліквідували. Також в Оболонському районі уламки впали поруч із житловим будинком, внаслідок чого пошкоджені та вибиті вікна. Руйнувань та загоряння в будинку немає.

Крім того, у Святошинському районі через падіння безпілотників на територію ТРЦ, виникло загоряння та руйнування одного із магазинів. Пожежу ліквідували.

У Київській області двоє людей постраждало внаслідок російських ударів.

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