Сили оборони уразили місце запуску російських БПЛА у Донецьку, - Генштаб

Також уражено склади боєприпасів на Луганщині.

26 вересня та в ніч на 27 вересня підрозділи Сил оборони України уразили низку важливих військових об’єктів російської армії.

Як повідомив Генеральний штаб Збройних сил, у Донецьку уражено місце зберігання, підготовки та пуску ударних БпЛА.

"Ураження місць зберігання, підготовки та пуску ударних БпЛА є одним із пріоритетних напрямів бойової роботи Сил оборони України. Такі об’єкти систематично уражаються для зниження спроможностей російської армії застосовувати ударні безпілотні системи", - йдеться у повідомленні.

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Також, як зазначили в Генштабі, у Крепенському та Луганську Луганської області уражено два склади боєприпасів.

Крім того, у Ровеньках Луганської області уражено склад матеріально-технічного забезпечення, а в Новоамвросіївському Донецької області – склад паливно-мастильних матеріалів.

Удари по спроможностях РФ

Як повідомляв УНІАН, 21 вересня підрозділи Сил оборони України уразили місце зберігання, підготовки та пуску ударних БпЛА противника в районі населеного пункту Цимбулова Орловської області (РФ). Було пошкодження майданчика запуску реактивних БпЛА та п’яти пускових установок.

Водночас, РФ нарощує виробництво елементів, які використовуються в БПЛА типу "Герань" і будує підземні споруди в спеціальній економічній зоні "Алабуга", аби захиститися від українських ударів. Експерти відзначають, що РФ планує розширити виробничі потужності вуглецевого волокна на цьому підприємстві на 500 тонн на рік до 2029 року. Це дозволить Москві виробляти додатково 28 000 ударних безпілотників типу "Герань", що на 78 відсотків більше, ніж поточне річне виробництво.

Аналітики повідомляють, що РФ використовує вуглецеве волокно для виробництва БПЛА "Герань" від 1 до 5 версії цих дронів. Для виробництва цього волокна лише на початку року Китай поставив РФ 46 тонн прекурсорів PAN. Наразі зальна площа підземного простору для майбутніх виробничих потужностей складає 42 000 квадратних метрів.

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