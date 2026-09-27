Буданов розповів, коли почнеться масове застосування дронів-перехоплювачів

За словами Буданова, зараз ідеться про масштабування виробництва та застосування таких систем.

Україна почне масово застосовувати дрони-перехоплювачі протягом кількох місяців. Про це заявив керівник Офісу президента України Кирило Буданов у коментарі Новини.LІVE.

"Прототипи тестуються, і вони збивають. Ми ж тестуємо зараз прототипи не як раніше в лабораторіях, а по-живому, і вони роблять свою роботу", - сказав він.

За словами Буданова, зараз ідеться про масштабування виробництва та застосування таких систем, і масове застосування дронів-перехоплювачів може розпочатися протягом кількох місяців.

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Протидія російським дронам – що відомо

Як повідомляв УНІАН, для перехоплення реактивних дронів російських окупантів потрібні дуже швидкі зенітні дрони, які можуть перебувати в повітрі достатню кількість часу.

Командир 429-ї бригади безпілотних систем "Ахіллес" Сил безпілотних систем, відповідаючи на запитання щодо перехоплення ворожих реактивних дронів, зауважив, що в цьому питанні треба говорити про окремий вид озброєння, а саме про зенітні дрони, які можуть розвивати швидкість понад 400 кілометрів за годину.

За його словами, для того, аби робити це максимально ефективно та якісно, має бути автоматичне донаведення, яке б давало можливість дистанційно захоплювати ціль та знищувати її, навіть якщо зникне зв’язок із перехоплювачем.

Він також підкреслив, що росіяни активно працюють над тим, аби їхні модифікації реактивних дронів досягали швидкості і до 500 км/год.

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