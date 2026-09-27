Зеленський заявив про успіхи Сил оборони на Лиманському напрямку

Найбільш інтенсивні бойові дії відбуваються в районах на Покровському, Костянтинівському та Лиманському напрямках.

Президент Володимир Зеленський повідомив про важливі результати Сил оборони на Лиманському напрямку на Донеччині в рамках операції "Вівальді" та угруповання військ ДШВ в рамках ще однієї операції активної оборони. Про це глава держави поінформував у Тelegram.

"Триває знищення окупанта, визначені цілі досягаються. Була сьогодні доповідь головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого. Загалом за цей тиждень на всіх ділянках активних дій на фронті нашими підрозділами було знешкоджено 10660 російських військових убитими та пораненими. І кожна така російська втрата супроводжується відеопідтвердженням", - зазначив він.

За словами Зеленського, найбільш інтенсивні бойові дії відбуваються в районах на Покровському, Костянтинівському та Лиманському напрямках. Виконуються завдання на Запоріжжі, Харківщині та Сумщині.

Відео дня

"Кожен такий тиждень на фронті, який стає нашим, українським за характером загальної ситуації, не дозволяє Росії розгорнути більшу наступальну активність проти України. Визначили з Головнокомандувачем і наші подальші активні кроки", - наголосив президент.

Операція "Вівальді"

Як писав УНІАН, протягом останніх місяців Сили оборони України провели контрнаступальну операцію на Лиманському напрямку (Донеччина). Вона розпочалася ще 22 травня.

Російське військове командування приховувало від Кремля реальний стан справ на фронті, через що диктатор Володимир Путін публічно хвалився вигаданими успіхами армії РФ.

Російські військові оприлюднили відео, в якому стверджували, що щонайменше дві українські бронемашини були уражені безпілотниками, а атаку нібито "ліквідовано". Утім, в інтернеті з'явилися й українські кадри, які суперечили цим твердженням і демонстрували успішне просування Сил оборони. Однак їх швидко видалили.

Надалі Україна навмисно не розкривала подробиць операції, незалежні аналітики також утримувалася від публікації даних, щоб не допомагати противнику. Але вже на сьогодні результати цієї контрнаступальної операції стають очевидними.

Йдеться про те, що українські сили, ймовірно, відрізали окупований "виступ" над містом Лиман і потенційно відбили до 77 квадратних миль (близько 199 кв. км) території.

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