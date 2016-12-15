У Івано-Франківщині Приватбанк за програмою "КУБ" прокредитував малий і середній бізнес на 10 млн грн

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні, 15 грудня, під час бізнес-форуму "Україна - країна підприємців" сказав директор Івано-Франківської і Тернопільської філії Прикарпатського регіонального управління Приватбанку Юрій Акуленко.

Він нагадав, що за програмою "КУБ", яка діє на території Івано-Франківської області, вже профінансовано 120 проектів.

"В Івано-Франківській області 120 проектів ми зробили, які профінансували на загальну суму 10 млн грн. В цілому по Україні плануються амбітні плани спільно з Українським союзом промисловців і підприємців профінансувати малий і середній бізнес на суму більше 20 млрд грн", - сказав Акуленко.

Він також додав, що в рамках цієї програми за 7 місяців цього року по Україні створено 80 тис. робочих місць, і що це число з кожним днем зростає.

"Основа державності — це малий і середній бізнес. Великий бізнес не буде працювати, якщо не буде дрібного бізнесу. Чекати від великого бізнесу сьогодні створення великої кількості робочих місць не потрібно. Тому що, це великі гроші, а там високі технології... мова вже йде про штучний інтелект", - підкреслив Акуленко.

Він також закликав місцеву владу і банківський бізнес підтримувати підприємців і мотивувати їх створювати нові робочі місця.

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Акуленко також уточнив, що створюється бізнес-інкубатор, де підприємці малого та середнього бізнесу зможуть навчитися сучасним технологіям його ведення. Він також закликав представників інших банків приєднуватися до цієї програми.

"Будь-яка місцева влада знайде свій шлях розвитку бізнесу в регіоні", - сказав Акуленко. – "Наша платформа відкрита для всіх. Приватбанк для фінансування малого і середнього бізнесу пропонує залучати гроші свого інвестора – інвесторів-фізичних осіб".

Як повідомляв УНІАН, у квітні найбільший банк України Приватбанк запустив онлайн-проект "Кредитування українського бізнесу" (КУБ) для залучення громадян до інвестування в українські підприємства. За допомогою сервісу "КУБ" зацікавлені в залученні інвестицій підприємці будуть виставляти на сайті заявки на отримання фінансування до 300 тис. грн. Також підприємці зможуть пропонувати майбутнім інвесторам додаткові бонуси і знижки.

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Довідка УНІАН. Організатори форуму – Український союз промисловців і підприємців за підтримки місцевої влади та Приватбанку – прагнуть показати працюючим підприємцям і тим, хто бажає відкрити власну справу, реальні можливості та перспективи для втілення їх ідей, надихнути на прояв ділової ініціативи і продемонструвати практичні інструменти для створення чи розвитку бізнесу. Головна мета проекту – сприяти за рахунок розвитку малого бізнесу створення понад 1 млн нових робочих місць по всій країні.