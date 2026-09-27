Пентагон вивчає сценарії вторгнення на Кубу, - CBS News

Напруженість довкола острова триває, відколи Трамп повернувся у крісло президента США.

США розглядають можливість перекидання додаткових військових підрозділів у зону відповідальності Південного командування на тлі зростання напруженості навколо Куби. Як повідомляє CBS News, це може бути частиною підготовки до військової операції проти острівної держави.

Внутрішній документ армії США, який переглянуло видання, безпосередньо не згадує Кубу. Водночас кілька американських чиновників на умовах анонімності заявили CBS News, що запит є частиною поточного військового планування, пов’язаного саме з можливими діями щодо острова.

Документ не свідчить про те, що будь-які підрозділи вже отримали накази на розгортання. Йдеться лише про оцінку їхньої доступності. За даними видання, військові формування можуть знадобитися протягом 90–120 днів. Серед них – батальйон бойової підтримки, який займається транспортом, технічним обслуговуванням, паливом і постачанням, інженерний батальйон, а також командування експедиційного забезпечення.

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Також американські військові розглядають можливість залучення медичної бригади, хірургічного підрозділу для надання невідкладної допомоги та бригади військової поліції. Остання зазвичай відповідає за питання безпеки, утримання затриманих та інші правоохоронні завдання.

На цьому тлі президент Дональд Трамп у суботу заявив журналістам, що, на його думку, американські військові не будуть залучені у новій кубинській кризі. За його словами, Вашингтон і Гавана можуть домовитися. "Куба дуже сильно занепадає. Ми хочемо допомогти Кубі. Ми хочемо відкрити Кубу для наших людей", – сказав Трамп.

Водночас, як нагадує CBS News, нинішнє планування є лише одним з епізодів послідовного посилення уваги США до Куби. Раніше цього року американські військові проводили розвідувальні операції на морському дні та підходах до острова. Окремі авіаційні компоненти також переводили у стан підвищеної готовності та готували персонал до можливого розгортання, однак ці плани не були реалізовані.

У липні видання повідомляло, що американські військові планувальники вивчали різні варіанти можливих дій проти Куби, зокрема повітряний десант за участю тисяч військовослужбовців. Водночас американські чиновники тоді наголошували, що такі розрахунки не означають ухвалення президентом або Пентагоном рішення про проведення операції.

Паралельно адміністрація Трампа посилює економічний тиск на Гавану. США запровадили санкції проти кубинських компаній і чиновників, зокрема структур, пов’язаних із військовими дослідженнями та нікелевою промисловістю. На Генеральній асамблеї ООН Трамп заявив, що Вашингтон прагне "фундаментальних змін" на острові та спрогнозував падіння комуністичного уряду Куби.

Політика США

Як писав УНІАН, Трамп повідомив, що питання Тайваню лише побіжно обговорювалося під час його зустрічі з Сі Цзіньпіном, і він не приділив йому значної уваги. Китайський лідер закликав США виступати проти незалежності Тайваню, але Трамп не дав сигналів про зміну американської позиції.

Також ми розповідали, що Трамп запросив Путіна на саміт G20 у Флориді, що, на думку оглядачів, може виглядати як сигнал благословення Росії на агресію проти НАТО. Участь у міжнародному заході дозволить Кремлю показати російській аудиторії повернення Путіна до кола світових лідерів, попри його ізоляцію після вторгнення в Україну.

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