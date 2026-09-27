У Путіна відповіли, чи поїде він на саміт G20 у США

Пєсков заявив, що в Кремлі вдячні за те, як Путіна було запрошено на саміт.

Російський диктатор Володимир Путін поки що не ухвалив рішення щодо своєї участі в саміті G20, який відбудеться в Маямі. Про це заявив прессекретар голови РФ Дмитро Пєсков, пишуть росЗМІ.

"Рішення про поїздку Путіна на саміт G20 у Маямі поки що не ухвалено, будуть враховуватися всі обставини", – сказав він журналістам.

Пєсков уточнив, що Кремль надасть відповідь на запрошення Путіна на G20 пізніше. Він підкреслив, що "РФ у будь-якому разі візьме участь у роботі "Групи двадцяти"".

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Також Пєсков заявив, що в Кремлі вдячні за те, як Путіна було запрошено на саміт.

Запрошення Путіна на саміт G20 – що відомо

Нагадаємо, що раніше держсекретар США Марко Рубіо заявив, що президент США Дональд Трамп запросив російського диктатора Володимира Путіна на саміт G20 у Маямі, який заплановано на 14–15 грудня.

Крім того, президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий приїхати й зустрітися з Путіним у Маямі, якщо кремлівський диктатор все ж поїде туди. За його словами, не матиме значення те, що саме він скаже главі Кремля.

Пізніше двопартійна група з 14 американських сенаторів закликала Трампа відкликати запрошення, надіслане Путіну на саміт G20. Вони наголосили, що глава Кремля несе повну відповідальність за розв’язання Росією повномасштабної війни проти України.

Також сенатори заявили, що запрошення Путіна на саміт G20 викликає побоювання щодо легітимізації та нормалізації становища уряду, який щодня продовжує завдавати ударів по цивільних об’єктах України.

Водночас міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль привітав запрошення Путіна на саміт G20. Він заявив, що це запрошення стане "лакмусовим папірцем", який дозволить зрозуміти, чи готовий глава Кремля брати участь у справжніх мирних переговорах.

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