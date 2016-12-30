Президент підписав закон про мораторій на планові перевірки підприємців до кінця 2017 року

Про це повідомила прес-служба глави держави.

Закон розширив права підприємців. Зокрема, документ дає право бізнесменам не допускати посадових осіб органу державного контролю для проведення перевірки, якщо ними не пред'явлено відповідне погодження Державної регуляторної служби.

Документом також регламентуються випадки, коли державний контроль може проводитися. До 31 грудня 2017 року позапланові перевірки будуть здійснюватися держорганами за письмовою заявою суб'єкта господарювання; за рішенням суду; у разі настання аварії, смерті потерпілого внаслідок нещасного випадку, що було пов'язано з діяльністю суб'єкта господарювання.

Закон набуде чинності на наступний день після його публікації.

Кабінет міністрів у шестимісячний строк з дня набрання чинності даного документа повинен розробити та затвердити стратегію і програму реформування системи державного нагляду, зокрема, в частині перегляду контрольних функцій держави з метою їх оптимізації та відповідного скорочення кількості органів держконтролю і чисельності їх працівників.

Читайте такожВ Україні можуть скасувати повноваження держорганів щодо зупинення зовнішньоекономічної діяльності бізнесу

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада ухвалила 3 листопада у другому читанні депутатський законопроект «Про особливості здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», яким ввела мораторій на планові перевірки малого та середнього бізнесу до 31 грудня 2017 року.

Під дію мораторію не підпадають держоргани, робота яких не впливає на малий і середній бізнес. Мова йде, зокрема, про Національну комісію, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг, Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку, Національний банк України, Антимонопольний комітет.

Крім того, під дію закону не підпадають Державна фіскальна служба та Державна фінансова інспекція, обмеження на перевірки яких регламентуються змінами в Податковий кодекс від 28 грудня 2014 року (обмеження на перевірки підприємств, дохід яких за попередній рік склав менше 20 млн грн).