У квітні 95% ПДВ було відшкодовано автоматично – Фіскальна служба

У квітні 2017 року, після впровадження Електронного реєстру відшкодування податку на додану вартість (ПДВ), за лютневими деклараціями, поданими в березні, близько 95% заявлених до відшкодування сум податку були підтверджені автоматично.

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Про це повідомила прес-служба Державної фіскальної служби з посиланням на в.о. голови ДФС Мирослава Продана.

"Сьогодні підприємство у режимі онлайн може відстежити всю процедуру відшкодування – від подачі заявки до зарахування коштів на рахунок. У квітні майже 95% сум ПДВ суб'єкти отримали в рамках законодавчих процедур за результатами камеральних перевірок. Це великий позитив і для нас, і для бізнесу", – підкреслив Продан.

За його словами, ефективне впровадження автоматичної системи управління ризиками при адмініструванні ПДВ дозволить покінчити зі зловживаннями з цим податком. Зараз автоматична система тестується, а з 1 липня запрацює в штатному режимі.

Довідка УНІАН. В Україні питання відшкодування ПДВ багато років був і залишається однією з головних претензій бізнесу до держави. За минулий рік підприємцям було відшкодовано 94,3 мільярда гривень.

Оновлений реєстр було запущено в роботу 1 квітня 2017 року, однак його повноцінна експлуатація стартувала наприкінці квітня.