Україна бореться з корупцією, але дещо повільно - МВФ

Україна рухається вперед у боротьбі з корупцією, але дещо повільно. У цій справі є різні виміри. Про це в інтерв’ю Тижню розповів перший заступник директора-розпорядника Міжнародного валютного фонду (МВФ) Девід Ліптон.

За його словами, один із цих вимірів — наявність інституцій. Тут створено НАБУ, як передбачено програмою. Другий — прозорість. Це питання е-декларацій. Третій — забезпечення законності. Тут мова про внутрішнє управління, і президент та уряд мають сприймати його серйозно. Іще один вимір — це очищення банківської системи від проблем.

«Корупція в багатьох країнах випливає зі здатності олігархів використовувати банки для фінансування корупційної діяльності або компаній: проводити нелегальні платежі через фінансові інституції. Там, де у Східній Європі банками добре управляють, корупції менше», — сказав представник МВФ.

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Ліптон також додав, що ще один вимір боротьби з корупцією — лібералізація. Серед епіцентрів корупції в Україні була газова система. Очищення Нафтогазу та його структур, урегулювання цін таким чином, щоб виключити можливості купувати імпортоване паливо газ дешево, а продавати дорого, — такими є способи очищення від корупції.

«У деяких із цих царин Україна зробила важливі кроки вперед. В інших залишається ще багато незробленого. У деяких ми можемо спробувати надати опіку й підтримку. А деякі вимагають політичної дії керівництва країни», - наголосив він.