Українці випустили програму бухгалтерського обліку для малого та середнього бізнесу

У вересні цього року українська корпорація IT-Enterprise випустила нову програму для бухгалтерського обліку MASTER:Бухгалтерія. Рішення створено спеціально для підприємств малого та середнього бізнесу.

Корпорація IT-Enterprise уже 30 років запроваджує системи управління підприємствами, відома роботою з великими підприємствами по проектах реінжинірингу та автоматизації всіх процесів - від фінансового та бухгалтерського обліку до закупівель і виробництва. Новий продукт компанія створила спеціально для малого та середнього бізнесу.

"На українському ринку до сьогодні не існувало зручного й простого програмного забезпечення для ведення бухлобліку МСБ. Саме тому ми й розробили MASTER:Бухгалтерію. Цей сервіс відповідає вимогам українського ринку, він простий у використанні, підходить компаніям різного профілю. Цю програму може використовувати і фермерське господарство, і автомайтерня, і салон краси. Все просто: будь-яку операцію можна здійснити у два кліки", - коментує Марія Галелюка, керівниця проекту MASTER:Бухгалтерія.

MASTER:Бухгалтерія розроблена для українського ринку, а її функціонал охоплює всі види операцій на підприємствах малого та середнього бізнесу. Програма передбачає роботу з усіма системами оподаткування, в ній можна одночасно вести облік діяльності необмеженої кількості юридичних осіб.

Сервіс буде корисний бухгалтерам малих та середніх підприємств, власникам бізнесу. Перенести дані з інших систем легко, почати роботу - просто. Компанія проводить навчання для нових користувачів програми. За оголошеннями та оновленнями слідкуйте на Фейсбук сторінці MASTER:Бухгатерія.

Щоб стати користувачем MASTER:Бухгалтерія, зайдіть на сайт продукту, оберіть тарифний план та замовте пробну версію програми. Можна також звернутися за телефоном у службу підтримки: +38 (044) 333 444 7.

IT-Enterprise - провідний український розробник програмного забезпечення для автоматизації розподілених компаній, великих і середніх промислових підприємств, підприємств фінансового сектора, послуг, холдингових структур. Компанія заснована у 1987 році.

Систему IT-Enterprise використовують відомі українські підприємства різних галузей економіки: ВО «Південний машинобудівний завод ім. О.М.Макарова», Науково-виробничий комплекс газотурбобудування «Зоря»-«Машпроект», шинний завод «Росава», Нижньодніпровський трубопрокатний завод, Інтерпайп Ніко-Тьюб, Київхліб, Фармак, Креді Агріколь Банк (Credit Agricole Group), Державний експортно-імпортний банк України.