7 травня в Одесі відбудуться відкриті зустрічі з новообраним Головою Конституційного Суду України Станіславом Шевчуком.

Станіслав Шевчук детально розповість про роботу Конституційного Суду, реформу судової системи, свою діяльність на посаді Голови КСУ, ухвалені ним рішення за місяць та плани на майбутнє. Будуть обговорені теми щодо правового механізму конституційної скарги та судової правотворчості.

Ініціатори зустрічі Громадянський центр правових ініціатив та Адвокатське об’єднання «Максимус» за підтримки Одеського відділення Асоціації правників України. Партнер зустрічі – Одеська міжрегіональна ресурсно-комунікаційна платформа.

В 11:00 відкрита зустріч зі студентами, аспірантами та практикуючими юристами в приміщенні Impact Hub (вул. Грецька, 1а). Реєстрація обов’язкова за посиланням: https://goo.gl/57MQB8

О 15:00 зустріч з суддями усіх рівнів та всіх юрисдикцій в Одеській області. Приміщення Одеського окружного адміністративного суду (Прес-центр)

Акредитація ЗМІ: https://goo.gl/JqbUxj

За детальною інформацією за номером: +38 067 739 28 30