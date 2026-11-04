Фахівцям, які відновлюють інфраструктуру після обстрілів РФ, будуть доплачувати

Корецький наголосив, що масштаб та інтенсивність атак безпрецедентні за весь час повномасштабної війни.

Уряд запровадив щомісячні виплати по 30 тисяч гривень енергетикам, тепловикам, газовикам, працівникам водоканалів, комунальних служб і залізниці, які відновлюють пошкоджену російськими атаками інфраструктуру. Про це повідомив прем'єр Сергій Корецький.

"Сьогодні Уряд ухвалив рішення про додаткові виплати фахівцям, які безпосередньо відновлюють критичні об’єкти енергетики, житлово-комунальної інфраструктури та залізниці після російських атак", - написав він.

За його словами, виплати діятимуть із листопада до кінця опалювального сезону.

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"Енергетики, тепловики, газовики, працівники компаній водопостачання і водовідведення, комунальних служб, залізничники отримуватимуть по 30 тисяч гривень державної допомоги за кожен місяць участі у відновлювальних роботах, починаючи з листопада і до кінця опалювального сезону", - зазначив прем'єр.

Корецький наголосив, що масштаб та інтенсивність атак безпрецедентні за весь час повномасштабної війни.

"Щодня ворог запускає по обʼєктах критичної інфраструктури по 300-400 дронів. Також регулярно бʼє ракетами, у тому числі балістичними.Починаючи із серпня зафіксовано понад 2000 влучань. Руйнуються лінії електропередачі та відкриті елементи мережі, що суттєво ускладнює ситуацію. Відновлювати їх доводиться знову і знову, в обсягах, у рази більших, ніж за всі попередні роки", - додав він.

Ситуація в енергетиці

Внаслідок ударів російських окупантів в Києві 3 листопада тимчасово зникло не тільки гаряче, а й холодне водопостачання. Водночас напередодні, 2 листопада, у столиці почали опалювальний сезон для житлових будинків. Частині мешканців в різних районах міста вимушено вимикали опалення слідом за водою.

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