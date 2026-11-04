Україна відстає від Молдови на шляху до ЄС: у Єврокомісії назвали причину

Єврокомісія опублікувала щорічний звіт про розширення ЄС.

Україна відстає від Молдови на шляху до членства в ЄС через свої зусилля у боротьбі з корупцією, які не дають бажаних результатів, заявила Європейська комісія. Дві країни подали заявки на вступ до блоку у 2022 році після повномасштабного вторгнення Росії в Україну і відтоді рухалися в тандемі.

Однак у своїх щорічних звітах про розширення Брюссель повідомив, що Кишинів має шанси завершити переговори про членство до початку 2028 року, тоді як Києву знадобиться ще один рік і "прискорення темпів реформ", щоб завершити цей процес, пише Financial Times.

Комісія також заявила, що Чорногорія може підписати договір про вступ у середині наступного року. Якщо документ схвалять уряди країн ЄС та Європейський парламент, вона стане першим новим членом після вступу Хорватії у 2013 році.

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Високо оцінивши зусилля України "у найскладніших обставинах, спричинених агресивною війною Росії", Комісія заявила, що Києву все ще потрібно "продемонструвати значний прогрес" у боротьбі з корупцією.

Європа не залишається осторонь

Брюссель створив "спеціальну робочу групу", щоб допомогти Україні "негайно й суттєво прискорити темпи реформ верховенства права". Він також відзначив нещодавнє прискорення "імпульсу реформ", оскільки парламент України ухвалив низку законопроектів, яких вимагав ЄС для розблокування критично важливої фінансової підтримки.

Посол ЄС в Україні Катаріна Матернова заявила журналістам, що розмежування з Молдовою не має на меті применшити прогрес, якого Київ досяг дотепер. "Я вважаю, що той факт, що Україна утримує темп [реформ] на п’ятому році війни та посеред цієї неймовірної ескалації, яка триває з кінця літа, сам по собі є чудовим", – підкреслила вона.

Зеленський же раніше попереджав, що розділення двох країн було б "морально неправильним", додавши, що Україна не дає Росії "створювати проблеми" у відокремленому регіоні Молдови – Придністров’ї.

Фінансування України на найближчі роки під загрозою

Повідомляється, що Київ зіткнеться з дефіцитом фінансування у розмірі 70 мільярдів євро у 2027 році, з яких Європейська комісія зобов’язалася покрити дві третини – близько 45 мільярдів євро - і працює над варіантами того, як це зробити, включаючи випуск спільного боргу.

Німеччина та інші країни хочуть зробити продовження підтримки України частиною угоди щодо наступного загального бюджету ЄС з 2028 року. Берлін також хоче, щоб майбутнє фінансування Києва вирішувалося більшістю країн ЄС, а не консенсусом, який потрібен зараз.

Чотири країни – Угорщина, Словаччина, Чехія та Болгарія – заявили, що не братимуть участі у майбутньому фінансуванні України. Марін Ле Пен заявила, що якщо її оберуть президентом Франції, вона припинить фінансовий і військовий внесок своєї країни в оборону України.

Мета Молдови – завершити переговори про вступ до початку 2028 року – є "амбітною, але досяжною"

Єврокомісія зазначила, що Кишинів може закрити 25 розділів переговорів у 2027 році, тоді як Київ, як очікується, завершить переговори лише за сімома розділами наступного року.

Переговори про вступ до ЄС поділені на 35 розділів, згрупованих за темами, в рамках яких країни-кандидати мають привести своє законодавство у відповідність до законодавства ЄС.

Проєвропейська президентка Молдови Майя Санду написала, що вона "задоволена" звітом Комісії, який "відображає сталий прогрес Молдови". Вона закликала "країни-члени відповідати нашій відданості".

Чорногорія могла б "реалістично" завершити переговори про вступ до кінця цього року, заявила Комісія. "За нинішнього темпу ми будемо готові підписати договір про вступ уже в червні 2027 року", – повідомила журналістам комісар ЄС з питань розширення Марта Кос.

Прем’єр-міністр Чорногорії Мілойко Спаїч пообіцяв "продовжувати спиратися на [реформи] до повного членства".

Інші новини про ЄС

Раніше УНІАН повідомляв, що ЄС готує більш "обережний шлях" вступу для України. До 2027 року Київ може попередньо завершити переговори лише за сімома напрямками політики. Особливу увагу приділено різниці між перспективами України та Молдови, які тривалий час паралельно просували свої заявки на вступ.

Крім того, ми також розповідали, що сім країн Шенгенської зони продовжать перевірки на кордонах у 2027 році. Продовження заходів відбулося через п’ять місяців після того, як Єврокомісія рекомендувала цим країнам розпочати поетапне скасування перевірок.

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