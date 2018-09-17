"Чоловік перед дзеркалом" Віктора Андрієнка

26 в Ірпені, а 27 вересня у Києві пройде прем'єрна моно-вистава Віктора Андрієнка "Чоловік перед дзеркалом". Це комедія з елементами ностальгії і... претензією на знання життя. Це іронічний монолог від імені покоління, що вирісло в епоху червоних піонерських краваток і чорно-білих вітчизняних телевізорів. "Чоловік перед дзеркалом" - це відверті зізнання тільки для дорослих, вірніше, для колишніх дітей.

Головний герой у виконанні Віктора Андрієнко дає, нарешті, відповіді на "вічні" питання: Що думає чоловік, дивлячись на сторонню жінку? І чи думає він у цей момент взагалі? Чому ми так рано одружилися? Чи потрібно давати дітям соску? Чого боятися на зустрічі однокласників? Чи так вже шкідливо куріння? Хто такий супермужчина? Що може вкрасти чесна людина? Хто з супергероїв народився в СРСР? Куди поділися автомати з газводою? Невже якщо у чоловіка є онуки, то це обов'язково означає, що він дід? До чого призводить довгий шлюб? Чи є секс після 50-ти? А після 55-ти?

Іншими словами, все, що ви завжди хотіли знати про дорослого чоловіка, але соромилися у нього запитати.

Ролик-запрошення https://photos.app.goo.gl/nxxVg97DXK73f7bK9

Чекаємо на вас:

26 вересня вистава «Чоловік перед дзеркалом» у Будинку культури (Ірпінь, вул. Соборна, 183). Початок о 19.00. Квитки 097-073-34-21

27 вересня вистава «Чоловік перед дзеркалом» у Будинку офіцерів (Київ, вул. Грушевського, 30/1). Початок о 19.00. Квитки 100-550 грн. https://parter.ua/ua/event/kontserty/hastroli_teatriv/cholovik_pered_dzerkalom_viktor_andriienko.html

Запити на інтерв'ю та ефіри з В. Андрієнко asmila@mail.ru Алена Смілик