Рубіо пояснив, чому у США вирішили запросити Росію на зустріч G20

Державний секретар зазначив, що питання щодо присутності президента РФ Володимира Путіна на саміті G20 у Маямі в середині грудня залишається невирішеним.

Держсекретар США Марко Рубіо обґрунтував запрошення російського міністра Сергія Лаврова на зустріч міністрів закордонних справ країн "Великої двадцятки" необхідністю підтримувати контакти з російською стороною. Про це пише BBC.

"Як можна досягти врегулювання шляхом переговорів між Росією та Україною, якщо у вас немає можливості вести переговори як з Росією, так і з Україною? Як можна вести переговори як з Росією, так і з Україною, якщо не взаємодіяти з ними? І тому я вважаю, що сьогоднішній день - це просто ще одна можливість продовжити взаємодію з російською системою", - сказав він.

За його словами, президент США Дональд Трамп "не вважає, що зустріч із кимось або розмова з кимось означають схвалення всього, що ця людина робить, або всього, що вона відстоює".

Відео дня

Держсекретар зазначив, що питання щодо присутності президента РФ Володимира Путіна на саміті G20 у Маямі в середині грудня не вирішено, і російська сторона поки що не підтверджувала його участі.

"Якщо ми зможемо виступити посередником у врегулюванні цього конфлікту, Сполучені Штати готові взяти на себе цю роль. А для цього нам необхідно мати можливість підтримувати зв’язок з обома сторонами. Ми багато спілкувалися з українцями. Ми спілкувалися з ними, знаєте, стільки ж, якщо не більше, ніж із російською стороною. Але ми повинні мати можливість спілкуватися з російською стороною. І один із способів зробити це - запросити її представників на такі форуми, як цей", - заявив Рубіо.

Позиція США

За словами співрозмовників журналіста "Радіо Свобода" Алекса Рауфоглу, після спілкування з Рубіо у них склалося переконання, що держсекретар США не вірить у готовність Путіна домовлятися про мир в Україні раніше весни 2027 року.

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