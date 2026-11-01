Україна негайно готова назавжди припинити вогонь скрізь та на всіх ділянках фронту, - МЗС

Глава МЗС зазначив, що України особливо вдячна американській стороні та першій леді Меланії Трамп за посередництво.

Результати гуманітарної місії в Олешках можуть слугувати заходом довіри та прокласти шлях до подальших кроків у мирному процесі. Про це повідомило МЗС України.

"Якщо бойові дії можна зупинити в одному місці, їх можна зупинити скрізь і назавжди. Україна готова. Ми очікуємо того ж від Росії", - наголосив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, коментуючи її результати.

Він нагадав, що напередодні українські громадяни, евакуйовані з Олешок, перетнули український кордон у Чернігівській області.

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"Після місяців голоду та ізоляції в умовах російської окупації вони нарешті в безпеці. Ті, хто вирішив залишитися, повинні мати безперешкодний гуманітарний доступ", - додав дипломат.

Глава МЗС зазначив, що України особливо вдячна американській стороні та першій леді Меланії Трамп за посередництво. Міністр також подякував Папі Римському Леву XIV, українським партнерам, міністрам та посадовцям, які допомогли відповісти на гуманітарну катастрофу в Олешках. Сибіга подякував уповноваженому ВРУ з прав людини Дмитру Лубінцю та його команді за координацію операції на місцях.

Міністр зауважив, що протягом місяців Україна привертала увагу міжнародної спільноти до ситуації в Олешках, зокрема на засіданнях Ради Безпеки ООН. Українська сторона закликали партнерів, міжнародні організації та релігійних лідерів до дії.

Евакуація з Олешок

Раніше перша леді США Меланія Трамп заявив, що успішна місія з евакуації мешканців Олешок, яка завершилася 31 жовтня, дає надію на встановлення сталого миру між Україною та РФ.

"Надія на стійкий мир. Олешки доводять, що ми можемо поставити людяність вище за війну", - зазначила вона.

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