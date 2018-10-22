У Києві пройде бізнес-фестиваль, який підтримає глобальне підприємницький рух

14 листопада в Києві відбудеться фестиваль для малого і середнього бізнесу Get Business Festival 2018.

У цьому році захід пройде в рамках глобального тижня підприємництва – Global Entrepreneurship Week 2018 . Завдяки цьому Україна увійде в число 170 країн світу, в яких пройдуть тисячі подій, надихаючих на старт і розвиток власного бізнесу і пов'язують підприємців з потенційними співробітниками, наставниками і інвесторами.

Мета проведення – забезпечити 3000 підприємців якісним і доступним навчанням. Нагадаємо, що в минулому році Get Business Festival відкрив такі можливості для 2650 підприємців з усієї України.

Get Business Festival 2018, з одного боку, відповідає вимогам сучасної бізнес-середовища в постійному вдосконаленні та безперервному навчанні, а з іншого ‒ потребами мікро- і малих бізнесменів у доступі до понадпрактичной інформації про те, як виживати і рости в турбулентності, диверсифікувати джерела виручки, диференціюватися. Тому в 2018 році, крім лекторіїв та практикумів (в області стратегії, маркетингу, фінансів, IT, PR і продажів), менторських сесій від провідних СЕО і власників бізнесів, пройдуть активності, присвячені особистії ефективності, жіночому підприємництву, обміну досвідом у форматі «підприємець ‒ підприємцю». Окрему увагу буде приділено темі експорту.

Крім того, підприємцям буде запропоновано новий формат пошуку точок зростання для свого бізнесу ‒ «Перезавантаження». П'ять членів рад директорів декількох найбільших компаній країни будуть готові приділити 45 хвилин підприємцям, які шукають форми і інструменти прискорення і більшої стійкості свого бізнесу.

«Розвитком малого і середнього бізнесу ekonomika + системно займається більше десяти років. Але тільки в минулому році, через дев'ять років, ми доросли до організації по-справжньому великого фестивалю для підприємців. У цьому році, завдяки розширенню форматів навчання на самому фестивалі, а також проведенню конкурсу стійких рішень серед компаній малого та середнього бізнесу «СТАЛО», ми маємо намір об'єднати більше 3000 підприємців і допомогти знайти відповіді на їхні запитання. Спікерський складу Get Business Festival 2018 ‒ це не тільки досвідчені і початківці підприємці, але також представники провідних локальних, міжнародних і державних компаній», – коментує організатор фестивалю Ірина Рубіс, СЕО бізнес / медіа бюро ekonomika +.

Get Business Festival 2018 – це 8 сцен, більше 80 спікерів, 5 форматів передачі знань, 12 годин навчання і спілкування, 5 менторських сесій від найсильніших СЕО і власників бізнесу країни, 5 сесій «Перезавантаження».

Повна програма заходу доступна за посиланням: http://get.delo.ua/program.