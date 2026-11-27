De Grasse став четвертим із шести підводних човнів класу Suffren, які будуються в межах програми Barracuda.

Військово-морські сили Франції офіційно ввели до бойового складу атомний багатоцільовий підводний човен De Grasse. Відповідне рішення 20 листопада 2026 року оголосив начальник штабу ВМС адмірал Крістоф Клюзель, повідомляє Міністерство збройних сил та у справах ветеранів Франції.

De Grasse став четвертим із шести підводних човнів класу Suffren, які будуються в межах програми Barracuda. Ще два підводні човни – Rubis та Casabianca – наразі перебувають на стадії будівництва, їх передача флоту запланована до 2029 року відповідно до Закону про військове планування на 2024–2030 роки.

В Міноборони країни зазначили, що веденню човна до складу флоту передували морські випробування, що розпочалися у лютому 2026 року. Під час випробувань екіпаж перевіряв характеристики корабля, його витривалість та відповідність обладнання встановленим вимогам.

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Під час випробувань De Grasse діяв як у полярних, так і в теплих водах, здійснюючи заходи в порти Тромсе (Норвегія) та Норфолк (США). Після завершення випробувань De Grasse переходить до виконання оперативних завдань.

"Наразі De Grasse готовий до виконання бойових завдань. Шість підводних човнів, замовлених генеральним управлінням озброєнь Франції (DGA) у межах програми Barracuda, замінюють наявні у ВМС Франції атомні багатоцільові підводні човни класу Rubis, які були введені в експлуатацію ще у 1980-х роках. Перші три кораблі цієї серії – Suffren, Duguay-Trouin і "Турвіль" Tourville – увійшли до бойового складу у червні 2022 року, квітні 2024 року та липні 2025 року відповідно. Постачання решти одиниць заплановано до 2029 року", - заявили в міністерстві.

Чим відрізняються нові підводні човни

Підводні човни програми Barracuda оснащені ядерною силовою установкою, що забезпечує їм виняткову дальність плавання та прихованість. Вони швидші, витриваліші й універсальніші за попереднє покоління.

"Вони відкривають нові можливості для розгортання сил спеціальних операцій, а також для ураження наземних цілей на відстані сотень кілометрів за допомогою морських крилатих ракет. Ці підводні човни є технологічним стрибком, завдяки якому Франція залишається в елітному колі держав, здатних експлуатувати сучасні високоефективні багатоцільові атомні підводні човни", - наголосили у французькому оборонному відомстві.

Як пише український портал "Мілітарний", підводні човни класу Suffren мають такі основні характеристики: надводна водотоннажність - 4 700 тонн, підводна водотоннажність - 5 300 тонн, довжина корпусу - 99,5 метра, діаметр - 8,8 метра, швидкість під водою - понад 25 вузлів, силова установка - водо-водяний ядерний реактор потужністю 150 МВт.

Їх озброєння складається з чотирьох 533-мм торпедних апаратів із боєкомплектом до 20 одиниць, серед яких важкі торпеди F21, протикорабельні ракети Exocet SM39 та крилаті ракети MdCN. Крім того, на борт човна можна встановлювати знімний ангар для підводних апаратів сил спеціальних операцій.

Крилата ракета MdCN – що відомо

Як повідомляв УНІАН, MdCN – єдиний європейський аналог далекобійних систем рівня американського "Томагавка" та українського "Довгого Нептуна". Випуск цих ракет був фактично зупинений після виконання початкових контрактів, а виробничі лінії заморожені через відсутність нових замовлень.

MdCN – це ракета морського базування з дальністю близько 1000 км, розроблена MBDA і стоїть на озброєнні тільки Франції. Незважаючи на успішні випробування і початок поставок ще в середині 2010-х, програма так і не отримала стабільної серії закупівель, що і призвело до паузи у виробництві. Тепер Парижу доводиться фактично заново запускати промисловий цикл.

На тлі зростання інтенсивності сучасних конфліктів Франція планує різко збільшити арсенал: згідно з оновленими планами, кількість крилатих ракет має зрости на 85% до 2030 року і на 170% до 2035-го. Причина – швидка витрата високоточного озброєння в реальних бойових діях, яка виявилася значно вищою за розрахунки мирного часу.

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