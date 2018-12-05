Головний захід сфери ЕКО-2018. Підсумки року «ЕКО-Оскар»

Вперше в Україні 17 грудня вручать ЕКО-Оскари (відзнаки «ЕКОтрансформація-2018») за досягнення у сфері екологічної безпеки!

День, що об’єднає всіх ключових персон держави та бізнесу у сфері ЕКО, кращих відомих галузевих експертів та керівників провідних підприємств.

Дата: 17 грудня 2018 р.

Час: 10.00–17.00

Місце: Premier Palace Hotel, м. Київ, бул. Т. Шевченка/вул. Пушкінська, 5-7/29

Будуть нагороджені 50 стейкхолдерів зелених змін — ті, хто протягом року впливали на екологічну політику держави та окремих підприємств, успішно долали перепони та знаходили рішення задля екологічної трансформації держави та бізнесу!

Серед стейкхолдерів:

Геннадій Зубко, Міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України;

Остап Семерак, Міністр екології та природних ресурсів України;

Олександр Домбровський, Перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки;

Сергій Савчук, Голова Держенергоефективності;

Ірина Овчаренко, Голова Держводагентства;

Наталія Бойко, заступник Міністра енергетики та вугільної промисловості України з питань європейської інтеграції;

Кирило Шевченко, Голова правління «Укргазбанку»;

Вікторія Киреєва, Директор департаменту екології та природних ресурсів Київської обласної державної адміністрації;

Руслан Стрілець, Директор департаменту екології та природних ресурсів Дніпропетровської обласної державної адміністрації;

Анатолій Куцевол, Директор Команди підтримки реформ при Міністерстві екології та природних ресурсів України;

Олександр Семенець, головний еколог МХП;

Андрій Вагін, заступник генерального директора з екології ПАТ«Укрграфіт»;

Ігор Черняк, директор з охорони праці, промислової та техногенної безпеки ПАТ «Запоріжсталь»;

Ірина Вербіцька, менеджер напрямку «Екологія» енергетичної компанії ДТЕК;

Дмитро Новицький, Голова правління - генеральний директор ПрАТ «АК «Київводоканал»;

Олег Юсипенко, в. о. генерального директора КП «Плесо»;

Вадим Ноздря, директор КП «Зелене місто»

та ін.

Більше - http://ecobusinessforum.tilda.ws/

Лідери представлять свої головні досягнення, кращі реалізовані екорішення, поділяться перспективними векторами розвитку українського бізнесу задля екологічної безпеки та стабільного розвитку.

Захід об’єднає тих, хто у 2018 році:

Успішно втілював законодавчі зміни та формував сприятливий інвестиційний клімат

Фінансував та консультував екологічні проекти

Модернізував виробництво та впроваджував сучасні екотехнології

Успішно реалізував зелені ініціативи

Працював над створенням дієвої платформи задля зелених змін

У програмі:

понад 50 виступів

понад 300 учасників

понад 6 годин презентацій екологічних кейсів

Організатор — «ЕКОЛОГІЯ ПІДПРИЄМСТВА».

Модератор — Людмила Циганок, координатор проектів «Екологія підприємства» та ЕКОтрансформація:

(044) 568-5138 (вн. 359)

eco-magazine@ukr.net

Для акредитації ЗМІ та реєстрації учасників:

Валентина Кисіль

(044) 507-22-26 (вн. 303)

pr.eco@mediapro.com.ua

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