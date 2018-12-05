Головний захід сфери ЕКО-2018. Підсумки року «ЕКО-Оскар»
Вперше в Україні 17 грудня вручать ЕКО-Оскари (відзнаки «ЕКОтрансформація-2018») за досягнення у сфері екологічної безпеки!
День, що об’єднає всіх ключових персон держави та бізнесу у сфері ЕКО, кращих відомих галузевих експертів та керівників провідних підприємств.
Дата: 17 грудня 2018 р.
Час: 10.00–17.00
Місце: Premier Palace Hotel, м. Київ, бул. Т. Шевченка/вул. Пушкінська, 5-7/29
Будуть нагороджені 50 стейкхолдерів зелених змін — ті, хто протягом року впливали на екологічну політику держави та окремих підприємств, успішно долали перепони та знаходили рішення задля екологічної трансформації держави та бізнесу!
Серед стейкхолдерів:
Геннадій Зубко, Міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України;
Остап Семерак, Міністр екології та природних ресурсів України;
Олександр Домбровський, Перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки;
Сергій Савчук, Голова Держенергоефективності;
Ірина Овчаренко, Голова Держводагентства;
Наталія Бойко, заступник Міністра енергетики та вугільної промисловості України з питань європейської інтеграції;
Кирило Шевченко, Голова правління «Укргазбанку»;
Вікторія Киреєва, Директор департаменту екології та природних ресурсів Київської обласної державної адміністрації;
Руслан Стрілець, Директор департаменту екології та природних ресурсів Дніпропетровської обласної державної адміністрації;
Анатолій Куцевол, Директор Команди підтримки реформ при Міністерстві екології та природних ресурсів України;
Олександр Семенець, головний еколог МХП;
Андрій Вагін, заступник генерального директора з екології ПАТ«Укрграфіт»;
Ігор Черняк, директор з охорони праці, промислової та техногенної безпеки ПАТ «Запоріжсталь»;
Ірина Вербіцька, менеджер напрямку «Екологія» енергетичної компанії ДТЕК;
Дмитро Новицький, Голова правління - генеральний директор ПрАТ «АК «Київводоканал»;
Олег Юсипенко, в. о. генерального директора КП «Плесо»;
Вадим Ноздря, директор КП «Зелене місто»
та ін.
Більше - http://ecobusinessforum.tilda.ws/
Лідери представлять свої головні досягнення, кращі реалізовані екорішення, поділяться перспективними векторами розвитку українського бізнесу задля екологічної безпеки та стабільного розвитку.
Захід об’єднає тих, хто у 2018 році:
- Успішно втілював законодавчі зміни та формував сприятливий інвестиційний клімат
- Фінансував та консультував екологічні проекти
- Модернізував виробництво та впроваджував сучасні екотехнології
- Успішно реалізував зелені ініціативи
- Працював над створенням дієвої платформи задля зелених змін
У програмі:
- понад 50 виступів
- понад 300 учасників
- понад 6 годин презентацій екологічних кейсів
Організатор — «ЕКОЛОГІЯ ПІДПРИЄМСТВА».
Модератор — Людмила Циганок, координатор проектів «Екологія підприємства» та ЕКОтрансформація:
(044) 568-5138 (вн. 359)
Для акредитації ЗМІ та реєстрації учасників:
Валентина Кисіль
(044) 507-22-26 (вн. 303)
АКРЕДИТАЦІЯ ЗМІ ОБОВ’ЯЗКОВА!
ОБОВ’ЯЗКОВО ВКАЗАТИ ПЕРЕЛІК ФОТО та ВІДЕОАПАРАТУРИ!