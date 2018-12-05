этот материал доступен на русском

Головний захід сфери ЕКО-2018. Підсумки року «ЕКО-Оскар»

10:00, 17 грудня 2018
Разное
55 0

День, що об’єднає всіх ключових персон держави та бізнесу у сфері ЕКО, кращих відомих галузевих експертів та керівників провідних підприємств.

Дата: 17 грудня 2018 р.

Час: 10.00–17.00

Місце: Premier Palace Hotel, м. Київ, бул. Т. Шевченка/вул. Пушкінська, 5-7/29

Будуть нагороджені 50 стейкхолдерів зелених змін —  ті, хто протягом року впливали на екологічну політику держави та окремих підприємств, успішно долали перепони та знаходили рішення задля екологічної трансформації держави та бізнесу!

Серед стейкхолдерів:

Геннадій Зубко, Міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України;

Остап Семерак, Міністр екології та природних ресурсів України;

Олександр Домбровський, Перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки;

Сергій Савчук, Голова Держенергоефективності;

Ірина Овчаренко, Голова Держводагентства;

Наталія Бойко, заступник Міністра енергетики та вугільної промисловості України з питань європейської інтеграції;

Кирило Шевченко, Голова правління «Укргазбанку»;

Вікторія Киреєва, Директор департаменту екології та природних ресурсів Київської обласної державної адміністрації;

Руслан Стрілець, Директор департаменту екології та природних ресурсів Дніпропетровської обласної державної адміністрації;

Анатолій Куцевол, Директор Команди підтримки реформ при Міністерстві екології та природних ресурсів України;

Олександр Семенець, головний еколог МХП;

Андрій Вагін, заступник генерального директора з екології ПАТ«Укрграфіт»;

Ігор Черняк, директор з охорони праці, промислової та техногенної безпеки ПАТ «Запоріжсталь»;

Ірина Вербіцька, менеджер напрямку «Екологія» енергетичної компанії ДТЕК;

Дмитро Новицький, Голова правління - генеральний директор ПрАТ «АК «Київводоканал»;

Олег Юсипенко, в. о. генерального директора КП «Плесо»;

Вадим Ноздря, директор КП «Зелене місто»

та ін.

Більше - http://ecobusinessforum.tilda.ws/

Лідери представлять свої головні досягнення, кращі реалізовані екорішення, поділяться перспективними векторами розвитку українського бізнесу задля екологічної безпеки та стабільного розвитку.

Захід об’єднає тих, хто у 2018 році:

  • Успішно втілював законодавчі зміни та формував сприятливий інвестиційний клімат
  • Фінансував та консультував екологічні проекти
  • Модернізував виробництво та впроваджував сучасні екотехнології
  • Успішно реалізував зелені ініціативи
  • Працював над створенням дієвої платформи задля зелених змін

У програмі:

  • понад 50 виступів
  • понад 300 учасників
  • понад 6 годин презентацій екологічних кейсів

Організатор — «ЕКОЛОГІЯ ПІДПРИЄМСТВА».

Модератор — Людмила Циганок, координатор проектів «Екологія підприємства» та ЕКОтрансформація:

(044) 568-5138 (вн. 359)

eco-magazine@ukr.net

Для акредитації ЗМІ та реєстрації учасників:

Валентина Кисіль

(044) 507-22-26 (вн. 303)

pr.eco@mediapro.com.ua

АКРЕДИТАЦІЯ ЗМІ ОБОВ’ЯЗКОВА!

ОБОВ’ЯЗКОВО ВКАЗАТИ ПЕРЕЛІК ФОТО та ВІДЕОАПАРАТУРИ!

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter