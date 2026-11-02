Росії бракує коштів на виплату зарплат військовим, – Bloomberg

Москва зіткнулася з дефіцитом бюджету, попри допомогу президента США Дональда Трампа.

Міністерство оборони Російської Федерації планує вперше перенести виплату зарплати військовослужбовцям за грудень на січень на тлі різкого зростання бюджетного дефіциту наприкінці року, повідомляє Bloomberg.

Відповідно до проекту наказу Міністерства оборони, з 2026 року щорічна зарплата за грудень виплачуватиметься в січні наступного року. Попередні норми вимагали, щоб виплати за грудень були здійснені до кінця року. Подібна практика існувала ще за часів Радянського Союзу.

Так, зарплата за грудень перераховуватиметься в період з 11 по 21 січня. Цей наказ не поширюватиметься на військовослужбовців, залучених до військової агресії в Україні – вони й надалі отримуватимуть грудневі виплати до 25 грудня.

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Ця зміна може допомогти уряду в балансуванні грошовими потоками шляхом перенесення значної частини видатків на наступний фінансовий період. На грудень зазвичай припадає непропорційно велика частка річних державних витрат, обсяг яких різко зріс під час війни.

Очікується, що цього року державні видатки перевищать початковий план приблизно на 10% і сягнуть 48,5 трлн рублів (602 млрд доларів). Прогнозується, що дефіцит за підсумками року зросте до 7,3 трлн рублів (3,2% валового внутрішнього продукту) порівняно з приблизно 2,2% у вересні.

Це перевищення зумовлене збільшенням витрат, пов’язаних із війною. Останні бюджетні плани Росії також свідчать про збереження високих військових витрат у найближчі роки, що вказує на те, що кремлівський диктатор Володимир Путін готується до багаторічної війни.

Згідно з пояснювальною запискою до проєкту бюджету, протягом наступних трьох років виплати особовому складу становитимуть від 9% до 10,4% від загальних витрат на національну оборону.

У вересні Путін збільшив штатну чисельність збройних сил Росії до 2 441 630 осіб, зокрема 1 550 500 військовослужбовців. З 2022 року встановлена ​​чисельність військовослужбовців зросла більш ніж на пів мільйона осіб.

Російська агресія проти України – останні новини

Росія планує збільшити військові витрати протягом щонайменше трьох найближчих років. Це змушує уряд шукати джерела доходів у всьому – від надприбутків у гірничодобувній галузі до надходжень від продажу конфіскованих активів.

При цьому Москва спрямовує всі вільні активи на фінансування війни проти України. Так, у 2027 році планують витратити 205 млрд доларів.

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