Кравченко сам собі підписав наказ про відрядження за кордон, - в.о. генпрокурора

Колишній генпрокурор оформив собі наказ для відрядження на основі запиту, який надійшов на персональне ім’я заступника генпрокурора віктора Логачова.

Колишній генеральний прокурор Руслан Кравченко самостійно видав наказ про власне ж відрядження за кордон і підписав його, поставивши печатку. Як передає кореспондент УНІАН, про це виконувач обов’язків генерального прокурора Антон Ковальський, керівник Хмельницької обласної прокуратури, сказав під час зустрічі з журналістами.

Зокрема, Ковальський розповів про те, що стосовно виїзду екс-генпрокурора Руслана Кравченка було проведене службове розслідування, і вже підписано висновок про це розслідування.

"Перше - транспортні засоби офісу Генерального прокурора для виїзду Кравченка за кордон не використовувались. Друге - в неділю, коли він залишав територію держави [в ніч на 14 вересня - УНІАН], він написав повідомлення в державну охорону, що він відмовляється від охорони", - відзначив Ковальський.

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Разом з тим, Кравченко 11 вересня, в п’ятницю, о 17:00 запросив до себе начальницю управління державної охорони Офісу Генерального прокурора і попросив у неї печатку Офісу генпрокурора. Ця печатка має зберігатись саме у начальниці цього департаменту, але генпрокурор має право брати і використовувати цю печатку. Відповідно, Кравченко залишив собі печатку на вихідні і сказав, що віддасть її у понеділок.

"В суботу він був на роботі. Були деякі співробітники міжнародного департаменту. В неділю він був на роботі, скоріш за все, сам... Наказ про відрядження жоден співробітник міжнародного департаменту не друкував. Велика вірогідність, на 99%, що Руслан Андрійович надрукував сам. Сам же він його підписав і сам поставив ту печать, яку заздалегідь залишив собі", - наголосив Ковальський.

Таким чином, Ковальський припускає, посилаючись на хронологію подій у розслідуванні, що вже в п’ятницю Кравченко міг думати про виїзд.

Про запит на участь у заході ПАРЄ

Також Ковальський розповів про нюанс, пов’язаний з використанням Кравченком запиту на міжнародну участь у засіданні Парламентської асамблеї Ради Європи у Франції.

Зокрема, цей запит був персональним на ім’я заступника генерального прокурора Логачова Віктора Сергійовича.

"І ще до цього завчасно міжнародний департамент повідомив, що від України ніхто участь приймати не буде, тому що Логачов Віктор Сергійович зайнятий іншими робочими питаннями. Тобто, не зважаючи на те, що вже була зрозуміла позиція Офісу Генерального прокурора, цей саме запит на це міжнародне відрядження був використаний Русланом Андрійовичем для виїзду за начебто службове відрядження", - уточнив Ковальський.

У зв’язку з цим, лише у понеділок зранку, 14 вересня, стало зрозуміло, що Кравченко покинув межі України, використавши як привід для виїзду такий наказ про службове відрядження, закріплений гербовою печаткою.

"Тому, ми можемо сказати, що службовим розслідуванням встановлено багато порушень наших відомчих інструкцій як це все має відбуватись. По суті, він вчинив дисциплінарний проступок, ганебний вчинок, за який би його необхідно було звільняти з органів прокуратури", - підкреслив Ковальський.

Чому Кравченка терміново звільнили з посади генпрокурора

За словами в.о. генпрокурора, він швидко звільнив Кравченка з посади, бо українське суспільство не мало бажання чекати на рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів, на офіційні процедури щодо звільнення, адже це б затягнулось на два-три місяці.

"Тому, службове розслідування закінчене, дійсно він допустив порушення, дійсно він використав той наказ, який сам собі підписав і сам зробив. Хочу сказати наперед. Те, що він зробив, на мою думку, - він має нести відповідальність", - зауважив Ковальський.

Кравченко і справа "Карфаген"

Як повідомляв УНІАН, генеральний прокурор Руслан Кравченко подав заяву про відставку з посади після того, як стала відома інформація про результати операції "Карфаген".

5 вересня НАБУ та Спеціалізована антикорупційна прокуратура оприлюднили записи розмов у межах операції "Карфаген", під час якої правоохоронці викрили злочинну організацію, створену одним із керівників структурних підрозділів Офісу генерального прокурора.

За даними слідства, угруповання сформували у середині 2025 року. До нього, за версією правоохоронців, увійшли чинні працівники прокуратури та наближені до посадовця особи. Основним напрямом діяльності було отримання хабарів за невтручання у роботу шахрайських кол-центрів, які ошукували громадян України та іноземців.

У ніч на 14 вересня Кравченко виїхав за кордо у нібито відрядження, але так звідти і не повернуся.

21 вересня стало відомо, що Кравченка звільнили з органів прокуратури.

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