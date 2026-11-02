'Це дипломатичний етикет': Лубінець пояснив рукостискання з російською омбудсменкою

Він зазначає, що потрібний діалог, щоб допомагати українцям.

Перемовини з російською омбудсменкою потрібні, щоб вирішувати проблеми українців, які в полоні та на окупованих територіях. Про це сказав на брифінгу уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, відповідаючи на запитання, чому тиснув руку російській омбудсменці Яні Лантратовій та з повагою звертався до неї.

"На мій погляд, як людини, яка має і освіту в галузі міжнародних відносин, якщо ти проявляєш дипломатичний етикет, у тебе автоматично більше шансів на позитивний результат", - вважає Лубінець.

Він зазначив, що має постійне спілкування з російською омбудсменкою щодо вирішення проблем українців, які в полоні та на окупованих територіях.

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"Коли ти бачиш результат, коли російська колега тебе називає "Дмитро Валерійович", то я не бачу жодної проблеми назвати її "Яна Валеріївна". І будь-який результат для наших громадян заслуговує того, щоб Лубінець робив абсолютно все на підставі міжнародного гуманітарного права, дипломатичного протоколу, особистих якостей", - наголосив Лубінець.

При цьому додав, що, якщо таку його поведінку важко зрозуміти, то він перепрошує, бо усвідомлює наскільки важко сприймати, як Лубінець "дипломатично спілкується" з російською стороною, але треба розуміти, що це робиться для громадян України.

Евакуація з Олешків

Як повідомляв УНІАН, Україна та Росія за сприяння першої леді Сполучених Штатів Америки Меланії Трамп домовилися про тимчасове припинення вогню в районі окупованих РФ Олешків Херсонської області для евакуації цивільного населення.

Меланія Трамп заявила, що в рамках гуманітарної місії під час перемир'я в Олешках на Херсонщині було евакуйовано майже 800 людей. Також до регіону було доставлено життєво необхідну гуманітарну допомогу. Вона сподівається, що Олешки стануть основою для тривалого миру між обома країнами.

Дмитро Лубінець, уповноважений Верховної Ради України з прав людини підкреслив, що гуманітарна місія завершилася успішно. Найстаршій людині, яка виїхала з окупованих Олешків Херсонської області, - 94 роки, а наймолодшій - трохи більше як рік.

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