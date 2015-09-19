19 та 20 вересня у Древньому Києві в «Парку Київська Русь» відбудеться Міжнародний чемпіонат з історичного бою «Зов героїв». Більше 400 найсильніших бійців з України, Данії, Ізраїлю, Росії, Латвії, Литви, Естонії, Білорусі та інших країн зійдуться у безкомпромісних поєдинках, видовищних групових боях і масштабній масовій битві «стінка на стінку».

У програмі також: кінно-трюкове шоу, театралізовані постановки, ярмарок майстрів, презентація живого музею коней історичних порід.

Древній Київ у «Парку Київська Русь» розташований у с. Копачів Обухівського району Київської області. Організований виїзд журналістів з Києва від метро Видубичі. Детальна інформація та акредитація: 044 461 99 37, 099 743 80 26, 067 263 30 24, odzenenko@gradkiya.com