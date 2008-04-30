У Донецькій області ведмідь убив п`яну жінку

У Донецькій області від лап ведмедя на зоологічній базі загинула 55-річна жінка.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, зокрема, жінка у стані алкогольного сп`яніння вчора о 12.30 в с. Придорожне Старобешівського району проникла на територію зовнішнього вольєру кліток зоологічної бази, в яких знаходилось два ведмеді.

Внаслідок нанесених ведмедем тілесних ушкоджень жінка загинула.

На місці події правоохоронними органами проводиться розслідування.