Ющенко в Канаді (фоторепортаж)

Президент України Віктор ЮЩЕНКО перебуває з державним візитом у Канаді.

Візит триватиме з 26 по 29 травня.

Глава Української держави провів зустріч із прем`єр-міністром Канади Стівеном ГАРПЕРОМ у форматі «віч-на-віч» та переговори в розширеному складі.

Далі Президент України виступив сьогодні на спільному засіданні Палати громад та Сенату Парламенту Канади. Він обстоював створення Зони вільної торгівлі між Україною і Канадою, закликав канадських депутатів до співпраці в усіх сферах і висловив подяку Канаді за підтримку України на світовій арені, у тому числі і щодо євроатлантичної інтеграції

Президент України переконаний, що українсько-канадська дружба має давні й багаті традиції, а отже, й прекрасні перспективи подальшого розвитку.

Як повідомляє прес-служба глави держави, на цьому він наголосив під час державного обіду на честь Президента України і Катерини ЮЩЕНКО від імені Генерал-губернатора Канади Мікаели ЖАН та Жана-Даніеля ЛАФОНДА в Оттаві. «Переконаний, нам вдасться знайти нові форми взаємовигідного співробітництва, зміцнити та поглибити наше партнерство», – підкреслив глава держави.

Після обіду Президент відбув з Оттави до Вінніпегу.

У Вінніпегу глава Української держави проведе зустріч з прем`єром Манітоби Гері ДОЕРОМ. Після завершення зустрічі у присутності В.ЮЩЕНКА буде підписано Угоду про співробітництво між Дніпропетровською областю та провінцією Манітоба.

Віктор Ющенко під час зустрічі із прем`єр-міністром Канади Стівеном Гарпером у форматі «віч-на-віч», у понеділок в Оттаві (Канада).

Президент України розмовляє з представниками української діаспори Канади під час міжнародної акції «Незгасима свічка», присвяченої пам’яті жертв Голодомору 1932–1933 рр.

Президент України Віктор Ющенко з дружиною Катериною та генерал-губернатор Канади Мікаель Жан з чоловіком посадили каштан на Алеї почесних гостей у парку біля резиденції Генерал-губернатора Канади.

Фото Миколи Лазаренка / POOL / УНІАН