Тимошенко побажала школярам незабутніх канікул
16:06, 30 травня 2008Разное
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"...Вчителі витримали іспит"
Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО привітала учнів, випускників та вчителів з Днем останнього дзвоника.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Кабінету Міністрів, прем`єр побажала всім учасникам навчально-виховного процесу в школах “успіхів, великих досягнень, щастя та благополуччя”.
Також Ю.ТИМОШЕНКО зичить “незабутніх та цікавих” літніх канікул школярам.
Крім того, прем’єр-міністр відзначає високий рівень знань випускників, продемонстрований під час проведення незалежного тестування.
“Хочу відзначити, що всі ви – випускники та вчителі витримали іспит незалежним тестуванням та засвідчили високий рівень знань”, – йдеться у привітанні Ю.ТИМОШЕНКО.
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