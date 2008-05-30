Тимошенко побажала школярам незабутніх канікул

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО привітала учнів, випускників та вчителів з Днем останнього дзвоника.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кабінету Міністрів, прем`єр побажала всім учасникам навчально-виховного процесу в школах “успіхів, великих досягнень, щастя та благополуччя”.

Також Ю.ТИМОШЕНКО зичить “незабутніх та цікавих” літніх канікул школярам.

Крім того, прем’єр-міністр відзначає високий рівень знань випускників, продемонстрований під час проведення незалежного тестування.

“Хочу відзначити, що всі ви – випускники та вчителі витримали іспит незалежним тестуванням та засвідчили високий рівень знань”, – йдеться у привітанні Ю.ТИМОШЕНКО.