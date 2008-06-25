Візит президента Латвії (додані фото)

За підсумками українсько-латвійських переговорів президенти Віктор Ющенко та Валдіс Затлерс підписали Спільну заяву Глав держав. Також під час зустрічі були підписані Програма економічного співробітництва між Україною та Латвією на 2008-2009 рр., Угода про основні напрямки співробітництва у сфері захисту прав споживачів між Держспоживстандартом України та Латвійським центром захисту прав споживачів та Угода між Держспоживстандартом України та Національною організацією зі стандартизації Латвійської Республіки ”Латвіяс стандарте” про співробітництво у сфері стандартизації.

Фото Миколи Лазаренка / POOL / УНІАН