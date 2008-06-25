Візит президента Латвії (додані фото)
19:57, 25 червня 2008Разное
1528 0
Підписано кілька угод
За підсумками українсько-латвійських переговорів президенти Віктор Ющенко та Валдіс Затлерс підписали Спільну заяву Глав держав. Також під час зустрічі були підписані Програма економічного співробітництва між Україною та Латвією на 2008-2009 рр., Угода про основні напрямки співробітництва у сфері захисту прав споживачів між Держспоживстандартом України та Латвійським центром захисту прав споживачів та Угода між Держспоживстандартом України та Національною організацією зі стандартизації Латвійської Республіки ”Латвіяс стандарте” про співробітництво у сфері стандартизації.
|Президент України Віктор Ющенко та Президент Латвії Валдіс Затлерс під час зустрічі у Києві, 25 червня 2008 р.
|Президент України Віктор Ющенко з дружиною Катериною та Президент Латвії Валдіс Затлерс з дружиною Лілітою під час зустрічі у Києві, 25 червня 2008 р.
|Віктор Ющенко вручив Президенту Латвії Валдісу Затлерсу орден князя Ярослава Мудрого І ступеня. Валдіс Затлерс нагородив Віктора Ющенка орденом ”Хрест визнання” І ступеня.
|Віктор Ющенко і Валдіс Затлерс на відкритті українсько-латвійського бізнес-форуму
|Віктор Ющенко з дружиною Катериною та Валдіс Затлерс з дружиною Лілітою покладають квіти до Пам’ятного знаку жертвам Голодомору в Україні 1932-1933 рр.
Фото Миколи Лазаренка / POOL / УНІАН
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter