Тренінг для представників політичних партій щодо заповнення форми звіту для НАЗК

29 липня 2016 року - кінцевий строк подачі політичними партіями звіту про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру до Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) за перший квартал 2016 року. У зв’язку з цим 22 липня 2016 року з 10 до 14 години НАЗК за фінансової підтримки Агентства з міжнародного розвитку США (USAID) та Міністерства закордонних справ, торгівлі і розвитку Канади спільно з Міжнародною фундацією виборчих систем (IFES) проводить тренінг для представників політичних партій щодо заповнення форми звіту. Під час тренінгу передбачена презентація форми звіту, методології її заповнення, а також сесія "питання-відповіді", організована провідним спеціалістом Департаменту запобігання політичній корупції НАЗК.

Тренінг відбудеться в готелі Radisson Blu за адресою: вул. Ярославів Вал, 22.

На тренінг запрошується по одному представнику від кожної політичної партії. Для участі необхідно заповнити форму за посиланням. Про підтвердження реєстрації буде повідомлено електронною поштою. З організаційних питань звертайтеся до Анни Бандурки abandurka@ifes.org