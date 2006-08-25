Під Новобогданівкою піротехніки зібрали 3 тисячі боєприпасів

На артилерійських складах поблизу с. Новобогданівка Запорізької області впродовж доби продовжувалося виконання заходів з ліквідації наслідків пожежі та вибухів боєприпасів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, піротехнічними групами МНС з початку робіт знайдено, зібрано та транспортовано 3 тис. 268 од. вибухонебезпечних предметів.

Станом на 7.00 25 серпня осередків відкритого вогню та фактів вибухів боєприпасів на території бази зафіксовано не було.

До ліквідації наслідків надзвичайної ситуації та надання допомоги населенню від МНС, МВС, МО та МОЗ України залучалося 446 осіб та 107 од. техніки.

Як повідомляв УНІАН, 19 серпня на складах боєприпасів неподалік села Новобогданівка вибухнули боєприпаси, після чого почалася пожежа. З території військової частини евакуйовані всі працівники і жителі навколишніх сіл.

Нинішня надзвичайна подія на військових складах під Новобогданівкою стала третьою подібною подією за останні 2,5 роки.