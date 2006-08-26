У Донецьку упізнано тіло дитини, знайдене вчора під уламками літака

У Донецьку упізнане тіло однорічної дитини, знайдене вчора рятувальниками під уламками російського літака Ту-154, що впав 22 серпня.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Донецької облдержадміністрації, фрагменти тіла молодої жінки, яку тоді ж знайшли під уламками літака, поки не упізнано.

Як повідомляв УНІАН, станом на 13.00 суботи вважаються офіційно упізнаними 82 загиблих, на яких уже оформлені всі документи. Ще близько 40 загиблих поки не упізнані, з них за 15-ма поки що взагалі не звернулися родичі.

Крім того, є загиблі, упізнані частково, і родичі ще не ухвалили остаточного рішення. Тіла, які вважаються офіційно неупізнаними,залишатимуться у Донецьку, поки їх повністю не упізнають або не ідентифікує експертиза.