У систему ПВО вже включили сотні турелей проти реактивних дронів, - Хмара

У Міноборони планують і далі збільшувати кількість турелей.

Україна має на озброєнні сотні великокаліберних турелей, які використовуються у системі протиповітряної оборони для перехоплення реактивних дронів. Про це розповів журналістам міністр оборони України Євгеній Хмара, передає військовий портал "Мілітарний".

Міністр розповів, що для протидії повітряним загрозам будується багаторівнева система ПВО. До неї входять зенітні ракетні комплекси, ПЗРК, турелі, засоби РЕБ, екіпажі дронів-перехоплювачів та авіація.

При цьому турелі продемонстрували гарні результати у перехопленні російських реактивних безпілотників. Тому напрям планують масштабувати: відомство працює над нарощуванням кількості турелей і розробкою систем зі збільшеною дальністю дії.

Відео дня

За даними очільника Міноборони, реактивні дрони стали одним із головних викликів. Причина у їх великій швидкості та, відповідно, необхідності високої швидкості реагування.

Відомство, зазначив міністр, також готується до появи наступного покоління російських дронів зі швидкістю близько 800 км/год. Українські виробники вже отримали завдання запропонувати відповідні рішення та прототипи.

Чи ефективні турелі проти реактивних дронів - більше оцінок

Нагадаємо, що турелі стають останнім захистом об'єктів, які здатні збивати дрони, що вже розігналися та увійшли у піке для заходу на ціль. Вона може зреагувати навіть на надшвидкий реактивний дрон.

Недоліком турелей, які є автоматизованим кулеметом калібру 12,7 мм, називають їх обмежений радіус дії - близько 1 км. А також те, що вони найкраще працюють у гарну погоду. Тому ними перекривають найбільш важливі об'єкти, які можуть стати цілями російських дронів.

Вас також можуть зацікавити новини: