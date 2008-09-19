У Запорізькій області живцем згоріли жінка і маля

У Запорізькій області в результаті пожежі загинули дівчинка 2007 р.н. і жінка 1956 р.н., ще одна дитина - хлопчик 2005 р.н. - госпіталізований.

Як повідомили УНІАН в ГУ МНС України в Запорізькій області, пожежа сталася напередодні в селищі Камишеваха Ореховського району.

“Під час пожежі в приватному будинку загинули 52-річна жінка і її однорічна онука, ще одна дитина з численними опіками госпіталізована до Запорізької обласної лікарні", - повідомили в МНС, відзначивши, що, за попередніми даними, причиною пожежі стала "дитячі витівки з вогнем".