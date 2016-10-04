Круглий стіл на тему "Вибори президента США: місяць до дня голосування"

Питання, винесені на обговорення:

Які шанси Гіларі Клінтон і Дональда Трампа за місяць до дня голосування?

Дебати кандидатів: кому принесе дивіденди публічна дискусія?

Проміжний підсумок: які несподіванки піднесла президентська гонка?

Який порядок денний останнього місяця кампанії? Які технології підуть в хід? Які козирі все ще в рукавах кандидатів?

Зовнішня політика: як впливає передвиборча кампанія на ставлення США до російсько-українського конфлікту?

Чи варто побоюватися ослаблення підтримки України Сполученими Штатами після президентських виборів?

Спроби Росії вплинути на результати виборів у США: чи варто сприймати їх всерйоз?

Позиція української дипломатії: чи не складено«всі яйця в одну корзину»?

Учасники круглого столу:

1. ДЖЕЙСОН СМАРТ, політтехнолог, директор компанії "Офіс Джейсона Смарта"

2. ОЛЕКСАНДР СУШКО, науковий директор Інституту Євроатлантичного співробітництва

3. ЄВГЕН КУРМАШОВ, політичний консультант, директор політичних програм Інституту Горшеніна

4. МИХАЙЛО ПАШКОВ, співдиректор програм зовнішньої політики та міжнародної безпеки Центру Разумкова

Організатор круглого столу: Інститут Горшеніна

Згадка в новинах про даний захід та про організатора дискусії – Інститут Горшеніна – обов'язкові.

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