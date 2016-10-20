Євген Червоненко запускає в Україні аналог Uber для вантажоперевізників

Створений у Києві IT-продукт уперше буде представлений на конференції, присвяченій 25-річчю Української асоціації міжнародних автоперевізників (АСМАП). Ідеологом проекту виступив Євген Червоненко – професійний автогонщик, бізнесмен та екс-міністр транспорту України.

«37 років тому я розпочав свою кар’єру за кермом дальнобійного МАЗу й дуже добре розумію цю сферу. Я чудово обізнаний в тому, як складно дається українському вантажоперевізнику кожна копійка. A2B Direct – це інноваційний логістичний «друг», який дозволить забезпечити найкращий сервіс і скоротити витрати на експедиторів – кровопивць українського та глобального ринків. Для моєї країни це «реформа знизу», і я пишаюся тим, що запускаю її з України», – коментує подію Євген Червоненко.

Онлайн надає пошук оптимального вантажного перевізника, здатний тримати зв’язок із водієм 24/7, забезпечує повний цикл документообігу, страховий та юридичний супровід. Користувачі сервісу зможуть відслідковувати свій вантаж онлайн та повністю уникнути експедиторських націнок.

Перевізники та вантажовласники зможуть швидко знаходити актуальні угоди та планувати своє завантаження, скоротивши холості пробіги до мінімуму.

"Моя мрія - після завершення повномасштабної реформи галузі змінити назву Міністерство інфраструктури на Міністерство транспорту і цифрової інфраструктури. ІТ-рішення - це прозорість, зручність і швидкість. Важливо, що бізнес вже сьогодні запроваджує сучасні технології в повсякденне життя. Міністерство підтримує такі ініціативи!", – зазначив міністр інфраструктури Володимир Омелян

З жовтня в Україні сервіс працює в тестовому режимі, а вже в 2017 році стане доступним і для користувачів ближнього зарубіжжя.

Реєстрація доступна на сайті сервісу та є безкоштовною для користувачів до кінця 2016 року.

Підтримувати вантажоперевізника в проекті A2B DIRECT спеціальними умовами на власні продукти зголосилися лідери ринку фінансів, пального, страхування та телекомунікацій.

Відео про проект: Дивитись

Партнери проекту: Київстар, WOG, OККО, Альфа-Банк Україна, ПАТ «Банк Восток», страхова компанія Unison.

Проект запускається за підтримки АСМАП.

WWW.A2B.DIRECT

Довідка щодо заходу:

XVII Міжнародна конференція АСМАП

Тема: «Міжнародні автомобільні перевезення. Проблеми та шляхи вирішення»

Місце/час:

Презентація A2B Direct призначена на 11:10, 20 жовтня в Українському Домі, вул. Хрещатик, 2-А, 1-й поверх, конференц-зал.

Телефон для акредитації:

+380674450082

+380503429223

max_rozenko@ukr.net

Максим

WWW.A2B.DIRECT