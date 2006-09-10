Зварич сумує за нью-йоркською піццою

Міністр юстиції України Роман Зварич не жалкує, що живе не в США. "Я можу точно сказати, що не шкодую, що не в Сполучених Штатах Америки, тому що є принаймні одна країна на цій планеті, до якої мені не потрібно візи. І вона називається Україна", - сказав він в інтерв`ю Бі-бі-сі. При цьому Р.Зварич додав, що для нього це - не просто слова. "Це була моя мрія. Іноді було навіть так, що не допускав собі мріяти, що можу побачити Україну. А тут зараз мало того, що є громадянином України, але й вже три рази депутат і зараз уже знову Міністр юстиції.", - пояснив він.

Відповідаючи на запитання, чи не заважає йому ледь відчутний акцент, Р.Зварич сказав: "Коли я сам іноді чую по тональності, по мелодії моєї мови, що залишаються ще деякі рецидиви, дуже важко їх позбутися, але, повірте мені, якби Ви зі мною спілкувалися десять-п"ятнадцять років тому, акцент був би значно більш помітний. Але мені не було важко асимілюватися. Принаймні, мені так моя дружина каже. Легко звикав до українських реалій, я їх не сприймав, але до них звикав. Єдине, за чим жалкував, це мабуть нью-йоркська піцца, яка мабуть унікальна. І коли маю нагоду повернутися до Нью-Йорку, в перший день я завжди їм піццу. І це для мене є єдине, за чим я мабуть шкодую", - сказав Міністр юстиції України.

Обозреватель