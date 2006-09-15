Юро, ти – правий... У нас оформляли закордонні паспорти Тігіпко, Табачник і Катеринчук...

Прочитав замітку в УНІАН про те, що МВС порушує закон, займаючись прискореним оформленням закордонних паспортів, і вирішив сказати декілька слів на свій захист.

Я директор того самого підрозділу МВС «Ресурси-Документи», яке прискорено оформляє закордонні паспорти. З повною відповідальністю можу сказати, що подібна критика не більше ніж злість конкурентів. Якщо на нас сердяться, це означає у нас все гаразд. Але оскільки це зачіпає нашу репутацію, вважаю за необхідне відповісти. Хто сьогодні швидко оформляє паспорти? Всі, кому не ліньки. Люди прискорюють цей процес, чи то даючи хабара, чи то звертаючись до приватних компаній, укладаючи при цьому договір.

Наша структура дійсно перетягує на себе потік людей, яким потрібні паспорти. І ми також укладаємо договір на оформлення паспорта з клієнтом. Люди йдуть до нас із задоволенням, тому що, по-перше, ми робимо це дешевше і швидше, ніж приватні структури. По-друге, люди почуваються упевненіше, коли залишають свої документи в держструктурі. І, по-третє, пробачте, але ми пропонуємо якісно новий рівень обслуговування. Кондиціонер, дві стійки обслуговування, черга, яка швидко рухається, каса для платежів на другому поверсі, на все про все у клієнтів йде двадцять хвилин.

Два кабінети, у яких сидять інспектора ВВІР, камери спостереження, сигналізація – ми передбачили все, щоб витримати будь-який аудит. У нас працює золотий кадровий фонд ВВІР, ми користуємося послугами і консультаціями тих інспекторів, які, можливо, вже на пенсії, але мають великий досвід у цій сфері.

На підтвердження можу не тільки надати динаміку зростання кількості наших клієнтів, але і висловлювання з книги відгуків. Микола Катеринчук, наприклад, написав відгук такого змісту: «Юрієві Луценку: ти добре придумав, усе дуже швидко і якісно». Позитивні відгуки залишили у нас і Ян Петрович Табачник і його дружина Тетяна Нєдєльськая. Я пам`ятаю, як приїжджав Сергій Тігіпко, його охоронці вистояли невелику чергу, він зайшов, здав документи, а потім залишив відгук. Десять відсотків найбільш солідних приватних туроператорів передають нам своїх клієнтів, яким потрібні паспорти. Не кажучи вже про те, що ми платимо «білу» зарплату всім своїм співробітникам (а їх 850 по всій Україні), щокварталу перераховуємо півтора мільйонів гривень податку, а половину прибутку віддаємо Міністерству внутрішніх справ. Наш документообіг виводить з тіні солідний грошовий потік.

Отже кожна наша дія підтверджена законодавством України і повагою клієнтів.

Володимир Швачко, директор підприємства «Ресурси-Документи»