МВС порушує закон, заробляючи на видачі паспортів

Покладення функцій оформлення паспортів на державне підприємство «Ресурси-документи», що підпорядковане Міністерству внутрішніх справ України, суперечить низці нормативно-правових актів. Про це в інтерв‘ю УНІАН зазначив партнер адвокатської фірми „Пукшин і партнери” Руслан КИРИЛЮК.

Зокрема, юрист зазначив, що, відповідно до п. 2 Положення про паспорт громадянина України, затвердженого Постановою Верховної Ради України від 26 червня 1992 року, паспорт громадянина України має видаватися громадянинові України виключно паспортною службою органів внутрішніх справ.

Крім того, покладення функцій оформлення паспортів на державне підприємство «Ресурси-документи» суперечить низці наказів самого Міністерства внутрішніх справ України.

Зокрема, згідно з п. 2 Порядку оформлення і видачі паспорта громадянина України, затвердженого наказом МВС України від 15.06.2006 р., паспорт громадянина України має видаватися територіальними підрозділами у справах громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб міських, районних управлінь (відділів) МВС. На ці ж територіальні підрозділи покладено функції обміну чи поновлення втраченого, викраденого або зіпсованого паспорту. Видача та обмін паспорта має проводитися не довше ніж в місячний термін.

Крім того, п. 6 Порядку передбачено, що паспорти оформляються працівниками територіальних підрозділів, на яких, згідно з їх службовими обов`язками, покладено заповнення паспортів.

„Таким чином, покладення функцій оформлення паспортів на державне підприємство «Ресурси-документи» суперечить вказаним нормативним актам”, - наголосив юрист.

Як повідомляв УНІАН, 8 вересня у Києві, за адресою Петропавловська, 6, на базі власного підприємства МВС України «Ресурси-документи» відкрився центр прискореного оформлення паспортів для жителів столиці і Київської області. Послуги центру – платні. Вартість послуг оформлення паспорта в триденний термін становить 710 грн., включаючи державне мито у розмірі 340 грн., за тривалішого терміну оформлення документів послуги будуть дешевшими, повідомив генеральний директор ДП «Ресурси-документи» Володимир ШВАЧКО.

За розрахунками керівника підприємства, середній потік обробки документів становитиме близько 600 осіб на місяць. «Близько 50% коштів, які заробляє центр, спрямовуватимуться на МВС, а решта – на розвиток і організацію центрів в інших регіонах України», - додав В.ШВАЧКО.

За його словами, в Україні діє вже 7 аналогічних центрів, зокрема в Рівному і Полтаві. «Сьогодні ми відкриваємо восьмий центр, який дасть змогу розвантажити ВВІРи», - відзначив гендиректор цього підприємства.