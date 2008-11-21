Сомалійські ісламісти збираються напасти на піратів

Сомалійські ісламісти має намір напасти на піратів, які викрали минулого тижня саудівський супертанкер "Сіріус Стар" з 25 членами екіпажа на борту, повідомило в п`ятницю агентство Рейтер з посиланням на заяву місцевого старійшини.

"Ісламісти заявили, що вони нападуть на піратів за напад на мусульманське судно", - заявив телефоном старійшина, але побажав залишитися неназваним.

За його словами, у п`ятницю озброєні ісламісти вирушили до портового міста Харардере, куди пірати привели судно.

Проте за даними агентства Франс Прес, все якраз навпаки. Пірати мають негласну підтримку основного угрупування сомалійських ісламістів "Аш-Шабаб", з яким діляться прибутком.

Представник ісламістів підтвердив, що до Харардере прибули дві армійські машини з озброєними прихильниками "Аш-Шабаб".

А за словами представника місцевих властей, "в місто прибуло дуже багато військових, і вони хочуть добитися від піратів грошей після отримання викупу". "Вони вважають, що якщо корабель великий, то його власник заплатить багато грошей", - сказав він.