Рютте рішуче відреагував на залякування з боку Росії

Генеральний секретар НАТО також похвалив Велику Британію за "серйозний підхід до безпеки".

Глава НАТО Марк Рютте зустрівся з британським прем'єр-міністром Енді Бернемом, обидва лідери говорили про загрозу з боку Росії та підтвердили підтримку України. Про це повідомляє DPA.

"НАТО не піддасться залякуванню з боку Росії, яка веде кампанію ворожих дій. Росія хоче завадити нам допомагати Україні, але її дії лише спонукають нас робити для України ще більше. Дії Росії - це ознака слабкості та симптом провалу Путіна в Україні", - заявив Рютте.

Генсек НАТО також похвалив Велику Британію за "серйозний підхід до безпеки".

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"Разом із союзниками по НАТО вона очолює протидію небезпечній і безрозсудній кампанії Росії проти нас. Разом ми продовжимо зміцнювати нашу здатність стримувати й захищати всіх союзників від будь-якої загрози", - сказав Рютте.

За його словами, Альянсу потрібно "більше Великої Британії і більше Європи", а європейські союзники мають забезпечити військову силу, необхідну для реагування на сучасні загрози.

"Надзвичайно важливо, щоб ваші збройні сили й надалі забезпечували ту жорстку силу, яка необхідна НАТО", - заявив генсек.

Він також наголосив на необхідності виконання союзниками нових зобов’язань щодо оборонних видатків. Для Великої Британії це означає рух до загальнонатовської мети - витрачати на оборону 3,5 % ВВП до 2035 року.

Загрози з боку РФ

Раніше міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров пригрозив Європі, що її війна з РФ, якщо вона розпочнеться, буде "дуже короткою". Він вкотре повторив свої попередні заяви та заяви російського диктатора Володимира Путіна про те, що Росія нібито не збирається нападати на Європу, мовляв, "у нас немає жодного інтересу цим займатися".

Однак, як він зазначив, якщо Європа нападе на Росію, то "це буде вже зовсім інша війна".

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