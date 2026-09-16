Москва і Київ вивели енергетичне протистояння на новий рівень, - Forbes

Наслідки взаємних ударів України та РФ можуть відчути і громадяни третіх країн.

Москва і Київ вивели енергетичне протистояння на новий рівень, наслідки якого можуть відчути не лише цивільні мешканці обох країн, а й пасажири міжнародних авіарейсів. Про це пише Forbes.

Як зазначає автор публікації, віднедавна Росія перейшла до безперервних атак по українських містах та інфраструктурі. Йдеться про удари ракетами та безпілотниками вдень і вночі. При цьому російські війська дедалі частіше використовують реактивні дрони, які значно швидші за попередні моделі.

Серед іншого ціллю російських ударів стали українські автозаправні станції. Автор пов’язує це із прагненням Кремля завдати удару по повсякденному життю українського населення, посіяти страх і деморалізувати людей.

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Водночас Україна нарощує атаки на російську нафтову інфраструктуру. Як пише Forbes, наслідки цієї кампанії вже змусили Москву майже повністю заборонити експорт нафтопродуктів і почати імпортувати бензин. У низці російських регіонів, а також в окупованому Криму, виникли проблеми з постачанням пального.

Особливо важливим епізодом автор називає атаку 9 вересня. Тоді українські безпілотники подолали близько 3000 км російського повітряного простору і досягли Ямало-Ненецького регіону в Західному Сибіру – ключового району видобутку та переробки газу в Росії.

Безпосередні пошкодження Новоуренгойського та Пуровського заводів, за оцінками, не були критичними. Проте сам факт атаки має значно ширше значення.

"Величезні розміри російської географії більше не є захистом навіть для її найвіддаленіших районів видобутку та переробки нафти й газу", - пише журналіст.

Автор звертає увагу, що раніше українські удари переважно охоплювали західну частину Росії, де розташована значна частина нафтопереробних заводів, сховищ, трубопроводів та іншої енергетичної інфраструктури. Тепер під загрозою опинилися й арктичні газові об’єкти. Серед них – масштабні проєкти скрапленого газу на Ямалі, які забезпечують понад 60% російського експорту скрапленого природного газу.

На цьому тлі особливого значення набуває попередження президента України Володимира Зеленського щодо польотів над Росією. У зверненні 1 вересня він заявив: "Сьогодні ми хочемо попередити кожну авіакомпанію, яка використовує повітряний простір Росії, кожного страховика, усіх, хто досі користується ключовими російськими аеропортами: російське небо стає абсолютно небезпечним".

Автор нагадує, що після початку повномасштабної війни західні авіакомпанії припинили польоти через російський повітряний простір. Однак перевізники з Азії, Близького Сходу та деяких інших регіонів продовжили користуватися цими маршрутами. На думку автора, дальня атака по об’єкту в Сибіру продемонструвала, наскільки далеко можуть проникати українські безпілотники, і що небезпечним російське небо стає не тільки поблизу українського кордону.

Зрештою, автор вбачає в новій дальності українських ударів ще один можливий наслідок – загрозу російській енергосистемі. Досі Київ здебільшого зосереджувався на об’єктах, пов’язаних із доходами Росії від експорту енергоносіїв, тоді як російські війська систематично атакували українську енергетичну інфраструктуру. Тепер, припускає журналіст, ситуація може змінитися.

"Пересічні росіяни незабаром можуть почати розділяти страждання своїх українських колег", - резюмує автор публікації.

Війна в Україні: останні новини

Як писав УНІАН, Україна заявила про готовність до енергетичного перемир’я та очікує конкретних пропозицій від Росії. За словами речника МЗС Георгія Тихого, Київ наполягає на умовах, які гарантують недоторканність українських енергетичних об’єктів, і готовий до переговорів на нейтральному майданчику за участю лідерів.

Тим часом українські атаки цього місяця змусили нафтопереробні заводи "Роснефти" в Сизрані та Саратові зупинити роботу після серйозних пошкоджень обладнання. Це може поглибити дефіцит пального в Росії, яка вже обмежила експорт бензину, дизелю та авіаційного палива.

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