Франція добивається зняття санкцій ЄС з Усманова: у Reuters дізналися, хто на неї тисне

Дипломати повідомили, що, на думку Франції, дії Баку підтримують Катар і Казахстан.

Франція закликає ЄС зняти санкції з російсько-узбецького мільярдера Алішера Усманова, опинившись під тиском з боку Азербайджану, який утримує двох громадян Франції. Про це повідомили Reuters три європейські дипломати, обізнані з ситуацією.

За їхніми словами, Франція слідом за Словаччиною виступила за скасування санкцій, введених проти Усманова після вторгнення Росії в Україну у 2022 році. Магнат гірничо-металургійної галузі ініціював у Європі низку судових розглядів з метою домогтися скасування санкцій, а його адвокати оскаржили твердження у ЗМІ, які стали підставою для введення обмежувальних заходів.

Джерела у французьких дипломатичних колах повідомили, що рішення Парижа вимагати скасування санкцій щодо Усманова було продиктоване міркуваннями національної безпеки, а також тим, що Франція позитивно відреагувала на звернення міжнародних партнерів щодо справи Усманова.

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Європейські дипломати заявили, що Париж у приватному порядку вказував на використання Баку особи Усманова для "шантажу" у зв’язку зі справою двох громадян Франції, яких утримують в Азербайджані: одного з них Париж вважає затриманим незаконно. Баку вже виніс обвинувальний вирок громадянину Франції за звинуваченням у шпигунстві.

Зазначається, що залишається незрозумілим, чому Азербайджан домагається виключення Усманова зі списку санкцій, хоча президент Ільхам Алієв і раніше виступав із подібними закликами.

Дипломати повідомили, що, на думку Франції, дії Баку підтримують Катар і Казахстан. Раніше із закликами виключити Усманова зі списку санкцій ЄС виступали й інші лідери регіону, а також президент Туреччини Тайїп Ердоган.

Складні відносини між країнами

Важливо, що відносини між Азербайджаном і Францією вже давно залишаються напруженими. Ситуація загострилася у 2023 році, коли Азербайджан відновив контроль над Карабахом, що спровокувало масовий відтік 120 тисяч етнічних вірмен, які там проживали. Баку різко відреагував на військову підтримку, яку Франція надає Вірменії - країні, з якою Азербайджан протягом останніх трьох десятиліть вів дві війни.

Франція звинуватила пов’язані з Азербайджаном угруповання у проведенні кампаній з дезінформації протягом останнього року, а також заявила, що Баку намагається розпалити заворушення та підігріти вимоги незалежності на французькій тихоокеанській території - острові Нова Каледонія.

Скасування санкцій проти РФ

Термін дії санкцій ЄС, що передбачають замороження активів та заборону на в’їзд для майже 3000 компаній та фізичних осіб, мав закінчитися 15 вересня. Цю дату перенесли на 22 вересня.

Країни-члени ЄС тепер стежать за тим, як Париж спробує вийти з глухої вулиці до початку наступного тижня, щоб не поставити під загрозу власний авторитет як прихильника України та не підірвати санкційний процес Євросоюзу.

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