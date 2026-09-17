Дорожні робітники знайшли 1500 скам’янілостей, що застигли в бурштині 105 мільйонів років тому (фото)

Окрім незвичайного кольору, пильну увагу вчених привертає високий рівень збереження зразків.

У горбистій місцевості Кантабрії на півночі Іспанії, де затопили вугільний кар’єр глибиною 300 метрів, родовище бурштину, виявлене випадково під час дорожніх робіт, стало для вчених одним із найбагатших джерел інформації про життя, що існувало 105 мільйонів років тому. Про це пише The Daily Galaxy.

На ділянці Ель-Соплао (El Soplao), де бурштин має незвичайний синьо-фіолетовий відтінок, було знайдено понад 1500 зразків членистоногих і описано 40 нових видів.

Історія Ель-Соплао почалася майже випадково у 2005 році, коли будівельні роботи оголили поклади бурштину, однак знадобилося ще два роки, перш ніж двоє геологів усвідомили наукову цінність знахідки.

Відео дня

Відтоді майже два десятиліття розкопок перетворили це місце на об’єкт, який дослідники називають еталонним "консерват-лагерштеттом" (Konservat-Lagerstätte) - місцем із винятковою збереженістю викопних решток, що дозволяє реконструювати функціонування цілих екосистем, а не просто зовнішній вигляд окремих організмів.

Зазначається, що сам бурштин належить до альбського ярусу раннього крейдяного періоду - часу масштабних біологічних змін, коли квіткові рослини почали витісняти хвойні ліси, що домінували протягом мільйонів років. Згідно з новим оглядом, опублікованим у журналі Journal of the Geological Society, саме цей часовий період робить це родовище таким цінним.

Чому цей бурштин світиться синім

На відміну від більшості родовищ, бурштин з Ель-Соплао відрізняється вражаючим синьо-фіолетовим світінням, зумовленим хімічною сполукою під назвою гвайазулен. Це характерне забарвлення виділяє даний бурштин на тлі знахідок того ж віку з інших регіонів світу. Дослідники під керівництвом доктора Альби Санчес-Гарсія з Університету Валенсії зазначають, що ботанічне походження бурштину вказує на дерево-продуцента з родини хвойних *Cheirolepidiaceae* - одних із домінуючих смолоносних дерев тієї епохи.

Цікаво, що крім кольору, пильну увагу вчених привертає висока якість збереження зразків. Біоінклюзії тут, як правило, об’ємні й зберігають високу анатомічну точність, хоча дослідники зазначають, що, судячи з аналізу пошкоджених інклюзій та даних мікротомографії, більшість зразків є порожнистими зліпками. Автори зазначають:

"Відбитки в бурштині трапляються рідко, але відомі окремі приклади - наприклад, відбитки крил або пагонів Frenelopsis на великих натеках смоли".

Життя, застигле в бурштині

Родовище Ель-Соплао відрізняється від багатьох інших джерел бурштину не тільки тим, які саме організми в ньому збереглися, але й високим ступенем деталізації зафіксованої в них поведінки.

Серед найбільш примітних знахідок - найдавніший із відомих науці кліщів, а також личинка золотоочки Hallucinochrysa diogenesi: вона маскувалася, носячи на спині "рюкзак" із сміття - стратегію, яку й донині, через понад 100 мільйонів років, використовують її сучасні нащадки.

Крім того, було виявлено муху, яка застигла в момент харчування: на її тілі збереглися грудочки пилку вимерлої групи голонасінних рослин. Це є прямим доказом того, що процес запилення існував ще до того, як цю екологічну роль взяли на себе квіткові рослини. Крім того, було знайдено пір’я тероподових динозаврів; на деяких зразках видно сліди, що вказують на те, що їх було вирвано у живих тварин, які зачепили липку смолу під час її стікання.

Два десятиліття нерозгаданих таємниць

Важливо, що попри величезний обсяг зібраного матеріалу - від ракоподібних, павуків і комах до безхребетних морських і солонуватоводних водойм (наприклад, піритизованих черевоногих молюсків і колоній моховинок), - низка загадок залишається нерозгаданою.

Головна з них - повна відсутність мурах у бурштині з Ель-Соплао та інших іспанських родовищ, хоча в бурштині з інших регіонів світу знаходили мурах того ж геологічного віку. Автори дослідження пишуть:

"Триваючі міждисциплінарні дослідження родовища Ель-Соплао, включаючи подальші польові роботи, спрямовані на уточнення уявлень про тафономічні процеси та екологічні закономірності із застосуванням передових методів та аналітичних підходів".

Новини археології

З моменту відкриття такого виду динозаврів, як диплодок, у 1878 році, усі підтверджені рештки диплодоків знаходили у формації Моррісон - багатому на скам’янілості місці на заході США. Однак тепер палеонтологи виявили рештки диплодока в Іспанії.

Вас також можуть зацікавити такі новини: