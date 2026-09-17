РФ атакувала Україну 'Оніксами', 'Іскандерами' і 'Калібрами': скільки цілей збито

Основними напрямками удару стали Київщина, Запоріжжя та Одещина.

У ніч на 17 вересня (з 18:00 16 вересня) противник атакував Україну ракетами різного виду. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Зокрема, росіяни атакували протикорабельними ракетами "Онікс" із Курської області РФ, балістичними ракетами "Іскандер- М/С-400/KN-23" із Брянської та Воронезької областей РФ, 4 крилатими ракетами морського базування "Калібр" із акваторії Каспійського моря, 10 ракетами "Бандероль"/"Дань-Т" з повітряного простору акваторії Азовського моря, а також 157 ударними БпЛА типу Shahed (більша половина - реактивні) та дронами-імітаторами типу "Пародія" із Орла, Міллерово РФ, окупованих Донецька і Гвардійського у Криму.

Зазначається, що основними напрямками удару стали Київщина, Запоріжжя та Одещина.

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За попередніми даними, станом на 08:00 протиповітряною обороною збито/подавлено 131 ціль, зокрема 7 "Бандероль"/"Дань-Т" та 124 БпЛА типу Shahed, Гербера та дрони інших типів.

"Зафіксовано влучання ракет та ударних БпЛА противника на 36 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 5 локаціях", - йдеться у повідомленні.

Нічна атака – що відомо

Як повідомляв УНІАН, вночі 17 вересня росіяни вдарили по кількох районах Києва. Внаслідок атаки є влучання, постраждали 16 людей. У Дніпровському районі уламки впали на кількох локаціях. Там пошкоджено офісну будівлю та житловий будинок. Також уламки впали на території складських приміщень і поблизу АЗС. Крім того, на одній із локацій пошкоджені скління та фасад триповерхової офісної будівлі.

У Святошинському районі попередньо відомо про влучання в нежитлову будівлю. Також у кількох будинках вибиті вікна. У Солом’янському районі, за попередньою інформацією, зруйнована складська будівля. Пожежі попередньо немає. У Подільському районі є влучання в складську будівлю.

Окупанти здійснили масовану атаку і на Одещину - в обласному центрі сталося влучання у багатоповерхівку та приватний житловий сектор, є поранені, серед яких – маленька дитина.

Внаслідок нічної ворожої атаки зазнала пошкоджень житлова 19-поверхівка, зруйновані квартири з 14-го по 16-й поверхи. Загалом постраждало 7 людей. Серед них - дві дитини.

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