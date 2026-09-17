Бельгійський суд ухвалив важливе рішення щодо заморожених російських активів, - Reuters

Міністерство фінансів країни не мало правових повноважень для відмови у розблокуванні заморожених активів російського банку "БКС".

Суд постановив, що міністерство фінансів Бельгії не може ухвалювати рішення щодо заморожених російських активів. Про це пише Reuters.

Мінфін країни не мав правових повноважень для відмови у розблокуванні заморожених активів російського банку "БКС", що зберігаються в брюссельській кліринговій палаті "Euroclear".

Зазначається, що хоча це рішення поширюється лише на банк "БКС", інші рішення міністерства фінансів, ухвалені в рамках того самого механізму, також можуть бути оскаржені, якщо Бельгія не перегляне правову базу.

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"БКС" зберігав цінні папери та кошти в системі Euroclear через Національний розрахунковий депозитарій Росії, який у червні 2022 року був підданий санкціям ЄС. Це призвело до заморожування активів банку, що зберігаються в системі Euroclear.

У липні 2024 року банк звернувся до бельгійської влади з проханням розблокувати свої активи, але казначейство відмовило. "БКС" оскаржив цю відмову в Державній раді Бельгії.

У постанові суду зазначено, що відповідно до правил ЄС щодо санкцій Бельгія має призначити "компетентний орган" для ухвалення рішень щодо запитів про розблокування заморожених активів.

Заморожені російські активи

Раніше в Бельгії неодноразово заявляли, що не підтримують переведення коштів із бельгійського депозитарію Euroclear до іншої фінансової структури під контролем Європейського Союзу з метою полегшення їх конфіскації для підтримки України.

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