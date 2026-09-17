Бельгійський суд ухвалив важливе рішення щодо заморожених російських активів, - Reuters

Суд постановив, що міністерство фінансів Бельгії не може ухвалювати рішення щодо заморожених російських активів. Про це пише Reuters.
Мінфін країни не мав правових повноважень для відмови у розблокуванні заморожених активів російського банку "БКС", що зберігаються в брюссельській кліринговій палаті "Euroclear".
Зазначається, що хоча це рішення поширюється лише на банк "БКС", інші рішення міністерства фінансів, ухвалені в рамках того самого механізму, також можуть бути оскаржені, якщо Бельгія не перегляне правову базу.
"БКС" зберігав цінні папери та кошти в системі Euroclear через Національний розрахунковий депозитарій Росії, який у червні 2022 року був підданий санкціям ЄС. Це призвело до заморожування активів банку, що зберігаються в системі Euroclear.
У липні 2024 року банк звернувся до бельгійської влади з проханням розблокувати свої активи, але казначейство відмовило. "БКС" оскаржив цю відмову в Державній раді Бельгії.
У постанові суду зазначено, що відповідно до правил ЄС щодо санкцій Бельгія має призначити "компетентний орган" для ухвалення рішень щодо запитів про розблокування заморожених активів.
Заморожені російські активи
Раніше в Бельгії неодноразово заявляли, що не підтримують переведення коштів із бельгійського депозитарію Euroclear до іншої фінансової структури під контролем Європейського Союзу з метою полегшення їх конфіскації для підтримки України.