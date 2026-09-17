'Це було неочікувано': Флеш прокоментував масовані удари по західних областях

Останні атаки показали, що захист від масованих нальотів безпілотників актуальний уже для всіх регіонів України, каже Флеш.

Позаштатний радник президента з технологічних питань та експерт у галузі технологій Сергій Бескрестнов заявив, що останні масовані атаки російських безпілотників стали сигналом для частини західних регіонів України.

Як розповів Флеш в інтервʼю NV, після ударів до нього почали звертатися представники приватних компаній, територіальних громад та місцевої влади, які цікавляться можливістю створення власного захисту від дронів.

"Зараз багато хто із західних регіонів телефонують мені і вже починають думати також про захист. І у мене питання: чого так довго очікували?" – розповів Бескрестнов.

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Він зазначив, що представники громад та підприємств запитують, що таке перехоплювачі, де їх можна придбати, як отримати відповідні дозволи та як навчати операторів.

За словами експерта, значну роботу із захисту від "Шахедів" раніше проводили в Києві, центральних і південних регіонах України. Водночас для частини західних областей масштабні атаки безпілотників стали неочікуваними.

"Для частини заходу це було неочікувано", – зазначив Флеш.

Він додав, що тепер у регіонах також планують посилювати протидію безпілотникам, зокрема за допомогою спеціальних мобільних груп та радіолокаційних станцій.

Масовані атаки на захід України - головні новини

Нагадаємо, що 12-13 вересня західні регіони країни стали ціллю масштабної атаки РФ. Вибухи лунали, зокрема, в Івано-Франківській, Тернопільській, Львівській, Вінницькій та інших областях.

На Львівщині, у Стрию, один із російських "Шахедів" влучив у житловий будинок, однак не вибухнув. Із сусідньої будівлі евакуювали 13 людей, серед яких була дитина. Також повідомлялося про пошкодження будівлі поблизу школи та загоряння в порожній споруді після падіння безпілотника.

У Тернополі російські дрони влучили в об'єкти транспортної та промислової інфраструктури.

На Івано-Франківщині було пошкоджено промисловий об'єкт та вибито вікна у багатоповерхівці. Одна людина постраждала.

На Хмельниччині уламки безпілотника впали на територію підприємства та спричинили пожежу.

Крім того, російські "Шахеди" атакували АЗС і пасажирський поїзд поблизу кордону з Польщею.

У ніч на 12 вересня під ударом опинилися вокзали в Луцьку та Ковелі. У Луцьку безпілотник уразив пасажирський потяг, а в Ковельській громаді повідомляли про п'ятьох постраждалих.

У Рівненській області через російську атаку частина Дубна та Рівненського району залишилася без електропостачання, а в Сарненському районі було зруйновано підприємство.

У Звягелі Житомирської області російський "Шахед" влучив у магазин, унаслідок чого загинули двоє людей. Також було пошкоджено цивільне підприємство – завод "Cersanit".

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